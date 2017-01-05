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İŞ-YAŞAM

Kaynak Holding'in toprağa gömülü arşivi bulundu

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:52:04

Kırklareli'nde bir çiftlikte, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait, yakılarak toprağa gömülmüş kitaplar ve arşiv niteliği taşıyan belgeler bulundu

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    Kırklareli'nde bir çiftliğe yönelik operasyonda, Kaynak Holding'e ait olduğu belirlenen 1 kamyonet dolusu bilgisayar, hard disk, kamera kayıtları ve doküman ele geçirildi. 

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    KAYNAK HOLDİNG'İN ARŞİVİNİ GÖMMÜŞLER

    Soruşturmada, Kaynak Holding'in merkezinden getirilen 1 kamyonet dolusu bilgisayar, hard diskler, kamera kayıtları ve dokümanların Kırklareli Asilbeyli köyü ile Kavaklı beldesi arasındaki Kaynak Holdinge bağlı Baran Tarım ve Hayvancılık çiftliğine gömüldüğü tespit edildi.

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    ÇİFTLİK ARAZİSİ KAZILDI

    Çiftlik arazisindeki arama taramanın ardından başlatılan kazılarda, yanmış bir şekilde Fethullah Gülen'e ait kitaplar, çok miktarda bilgisayar hard disk parçaları ele geçirildi. Ele geçirilen dijital ve dokümanlara el konularak incelenmek üzere Edirne Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 43 dakika önce
    holding sahipleri tutuklanmamışmı
  • Misafir 44 dakika önce
    kaynak holding kiminmiş
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