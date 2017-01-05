Kaynak Holding'in toprağa gömülü arşivi bulundu

Kırklareli'nde bir çiftliğe yönelik operasyonda, Kaynak Holding'e ait olduğu belirlenen 1 kamyonet dolusu bilgisayar, hard disk, kamera kayıtları ve doküman ele geçirildi.
KAYNAK HOLDİNG'İN ARŞİVİNİ GÖMMÜŞLER
Soruşturmada, Kaynak Holding'in merkezinden getirilen 1 kamyonet dolusu bilgisayar, hard diskler, kamera kayıtları ve dokümanların Kırklareli Asilbeyli köyü ile Kavaklı beldesi arasındaki Kaynak Holdinge bağlı Baran Tarım ve Hayvancılık çiftliğine gömüldüğü tespit edildi.
ÇİFTLİK ARAZİSİ KAZILDI
Çiftlik arazisindeki arama taramanın ardından başlatılan kazılarda, yanmış bir şekilde Fethullah Gülen'e ait kitaplar, çok miktarda bilgisayar hard disk parçaları ele geçirildi. Ele geçirilen dijital ve dokümanlara el konularak incelenmek üzere Edirne Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.