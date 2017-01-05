Kaynak Holding'in toprağa gömülü arşivi bulundu

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ÇİFTLİK ARAZİSİ KAZILDI

Çiftlik arazisindeki arama taramanın ardından başlatılan kazılarda, yanmış bir şekilde Fethullah Gülen'e ait kitaplar, çok miktarda bilgisayar hard disk parçaları ele geçirildi. Ele geçirilen dijital ve dokümanlara el konularak incelenmek üzere Edirne Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.