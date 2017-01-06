Altın fiyatlarının yükselmesi vatandaşın gümüşe yönelmesini sağladı

Altın fiyatlarının yüksek seyir etmesi gümüşe olan ilgiyi arttırdı. Fiyatların gittikçe yükseldiği altında kız isteme, nişan ve düğün gibi özel günlerin vazgeçilmezi olan altın alyans, kolye ve küpeler yaşanan fiyat artışı ile yerini gümüş takılara bırakıyor.

Şık ve gösterişli olmasının yanı sıra fiyatları altına göre çok daha uygun olan gümüş takılar, hem işletmecilerin yüzünü hem de müşterilerin yüzünü güldürüyor. İşletmeciler düğünlerde takılan Trabzon hasır, küpe, bileklik, alyans gibi ürünlerin hem kaliteli gümüş hem de gümüş üstüne altın kaplama şekilde müşterilerine sunuyorlar.

Gümüşe artan ilginin sektörü hareketlendirdiğini belirten Tesbihane İşletme Müdürü Özcan Turan, "Altın fiyatlarının aşırı yükselmesi ve vatandaşlarımızın takıya olan merakı bizi bu gümüş sektörüne sevk etti" dedi.

Vatandaşların yoğun talebi olduğunu ifade eden Turan, "Sektörde çok güzel işler yapıyoruz ve geri dönüşlerimiz çok iyi. Özellikle düğünlerde gelenler oluyor. Hanımefendiler çoğunlukla tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

"20 BİN LİRALIK TAKI, BİN 300 LİRAYA"

Şık ve uygun bir takı olarak tercih edilen gümüşün düğün ve nişanlarda birinci tercih olma yolunda olduğunu kaydeden Turan, şöyle devam etti;

"Karadeniz yöresinde hasırlar çok yaygındır, biz de ona yönelik 925 ayar gümüş hasır yaptırdık, yine 925 ayar gümüş üstüne altın kaplama hasır yaptırdık fiyatı ise çok uygundur. Bu seti altın olarak aldığınızda 15 ila 20 bin lira civarında ödüyorsunuz ama bizde ise 925 ayar gümüş üstüne altın kaplama hasır takımı bin 300 lira ve müşterilerimize indirimlerimiz de oluyor.

Gençler artık alyans olarak gümüş tercih ediyor çünkü çok şık ve fiyatları çok uygun. Alyanslarımızı çift olarak da ve tek olarak da verebiliyoruz. Fiyatlarımız alyanslarda da çok uygun. Çifti 120 lira ile 150 lira arasında satıyoruz."

En az kadınlar kadar erkeklerin de ilgisini çeken gümüş mağazasında erkelere özel yüzük ve özel taşlardan yapılmış tespihler yoğun ilgi görüyor.