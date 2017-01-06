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İki Türk bankasına ceza verildi

Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemeler sonucu, Garanti Bankası'ndan 15,9 milyon lira, İş Bankası'ndan da 14,1 milyon lira ceza talep edildi

06 Ocak 2017 Cuma, 11:07:50 Güncelleme: 11:13:06 AA

Garanti Bankası, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede bankadan 15,9 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu.

Garanti Bankasının Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bireysel kredi kullandırılan müşterilerden tahsil olunan masraf ve ücretlerin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) yönünden incelenmesi sonucunda, 2011 yılı için Vergi İnceleme Raporu düzenlendiği belirtildi.

Banka adına düzenlenen rapor ve tebliğ edilen tahakkuk fişiyle 2011 yılı için KKDF aslı ve cezai faiziyle birlikte toplam 15 milyon 859 bin 749,78 TL talep edildiği bildirilen açıklamada, söz konusu raporla ilgili olarak bankanın tüm yasal haklarını kullanılacağı ve konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

İŞ BANKASINDA İSE...

Türkiye İş Bankası, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının yaptığı incelemede bankadan 14,1 milyon lira tutarında ceza talep edildiğini duyurdu.

İş Bankasının Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bankaya 2011 yılında kullandırılan bireysel krediler ile ilgili dosya masraflarının Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) açısından incelendiği belirtildi.

Bu inceleme sonucunda hazırlanan rapora dayanılarak İş Bankası adına 5 milyon 503 bin 8,38 TL'si KKDF ve 8 milyon 629 bin 166,59 TL'si cezai faiz olmak üzere toplam 14 milyon 132 bin 174,97 TL tutarında tahakkuk fişleri düzenlendiği bildirilen açıklamada, "Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede bankamız uygulamasının mevzuata uygun olduğu düşünülmekte olup, söz konusu tahakkuk işlemlerine karşı bankamız yasal hakları kullanılacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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