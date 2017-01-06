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Un fiyatlarının artması fırıncıları telaşlandırdı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarının artmasıyla ekmeğe zam yapılabileceğini ifade etti

06 Ocak 2017 Cuma, 13:11:17 Güncelleme: 13:17:44 AA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: "Un fiyatları spekülatif bir şekilde yüzde 25-30 arttı. Un fiyatındaki artış konusunu yetkililere ilettik.

Bakanlığın en kısa süre içerisinde 15-20 gün içerisinde müdahale ederek bu suni artışın önüne geçmesini bekliyoruz. Ankara'da 1 liraya satılan 250 gram ekmeğin fiyatı, eğer un fiyatlarında iyileşme olursa yüzde 10 artar, bu da aynı ekmeğin fiyatının 1,10 lira olması anlamına gelir. Un fiyatları böyle devam ederse Ankara'da 250 gram ekmeğin fiyatı 1,25 liradan aşağı olmaz."

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