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ASELSAN'dan 50,4 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 50,4 milyon dolar tutarında sözleşme izmlandı

06 Ocak 2017 Cuma, 15:14:49 Güncelleme: 15:16:21 AA

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında "ATAK Programı"na ilişkin sözleşme değişikliği imzalandı.

ASELSAN'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 'ATAK Programı' sözleşmesi kapsamında toplam bedeli 50 milyon 393 bin 633 dolar tutarında sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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