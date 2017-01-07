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Naci Ağbal
İŞ-YAŞAM

Maliye Bakanı esnafla biraraya geldi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında fiyatını sorduğu biberin pahalılığından bahsederek, enflasyonun artmasında büyük etkisi olduğunu açıkladı

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:11:08 Güncelleme: 17:25:17 DHA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta esnaf ziyareti sırasında biber fiyatınının arttığı sözleri üzerine, "Enflasyonu da patlatan bu biber zaten. Kilosu 8 lira" dedi.

Öğle saatlerinde Erzurum'dan memleketi Bayburt'a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, kentteki gezisine, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ile birlikte esnaf ziyareti ile başladı.

ENFLASYONU PATLATAN BU BİBER ZATEN

Bir manava girerek ürünlerin fiyatını soran ve biberin fiyatının arttığı yanıtını alan Bakan Ağbal, "Herkes biberin fiyatının artışından şikayetçi. Enflasyonu da patlatan bu biber zaten. Kilosu 8 lira. Alsın vatandaş. Allah bereket versin" diye konuştu.

YARI DOĞRUSUN, YARI YANLIŞSIN

Daha sonra bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Bakan Naci Ağbal, İbrahim İmaç adlı yöre sakininin, "Çocuklara sınavlarda Amerikalı sporcunun veya İngiltere'deki müzik sanatçısının adı soruluyor. Böyle sorularla bir mevkiye, bir kuruma adam alınmaz. Yanlış mıyım, doğru muyum?" demesi üzerine de, "Yarı doğrusun yarı yanlışsın. O soruyu da soralım, öbürlerini de. Önce kendimizi tanıyacağız, sonra da dünyayı. Ufkumuz açık, vizyonumuz geniş olacak" yanıtını verdi.

Terörle mücadelenin kararlıkla sürdürüleceği mesajını veren Bakan Ağbal, Türkiye üzerine oynanan oyunları herkesin gördüğünü dile getirdi, bu oyunların milletin desteğiyle bozulacağını söyledi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    8 lira,bizim burada patlıcanın kilosu
  • Misafir 11 dakika önce
    patlıcan da aynı
  • Misafir 17 dakika önce
    Biber 8 lira mı
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