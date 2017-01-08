TUSİAD yeniden patrona emanet!

TÜSİAD’ın Ankara ofisinin yanı sıra yönetimde de başkentin izleri belirginleşiyor.

12 Ocak’ta yapılacak TÜSİAD Genel Kurulu’nda bilişim sektöründe yer alan Index’in patronu Erol Bilecik’in başkan adaylığının kesinleşmesinden sonra yönetim kurulu listesi de açıkladı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ankaralı işadamı Metin Akman bu dönemde de yerini korurken, yedek listede Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nükhet Küçükel Ezberci de yer aldı. TÜSİAD’ın yeni yönetim kuruluna 2’nci ve 3’üncü kuşak damgasını vuruyor. Sektörel dağılıma da gösterilen özen dikkatlerden kaçmıyor.

Sanayi 4.0’ın konuşulduğu bir dönemde teknoloji şirketi sahibi bir başkan seçilmesi rastlantı gibi durmuyor. Yönetim kurulunda dikkat çeken bir başka nokta ise yeni yönetime girmeyen İzmirli sanayici Şükrü Ünlütürk gibi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç’un da 2015-2016 döneminde başkan yardımcısı olmalarına rağmen başkanlık koltuğunu es geçmeleri...

Şunun altını çizmek isterim: TÜSİAD Başkanlığı’nda Ömer Sabancı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ümit Boyner, Haluk Dinçer ile devam eden “aile kontenjanı”; merhum Şahap Kocatopçu ve Erkut Yücaoğlu’ndan sonra Cansen Başaran Symes ile sürdürülen “profesyonel başkan” kategorisi, Bilecik’le yerini yeniden “asıl patrona” bırakıyor.

2013-2014 yılları arasında kısa dönem TÜSİAD Başkanlığı yapan Sütaş’ın patronu Muharrem Yılmaz’ın istifasıyla girilen keskin virajda, bu ihtimal iyiden iyiye zayıflıyordu... Yeni yönetim; TÜSİAD’ın patron katında “sahiplenildiği” sinyalini veriyor. Bundan fazlası Koç soyadıydı, ama sanırım Ali Koç için başkan adaylığını açıkladığı Fenerbahçe Kulübü ağır basıyor...

SERPİL YILMAZ/ GAZETE HABERTÜRK