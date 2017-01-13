Benzin ve motorine zam geldi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,29 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,24 liradan 5,39 liraya, İzmir'de 5,26 liradan 5,41 liraya yükselecek.
Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,61 liradan 4,74 liraya, İstanbul'da 4,56 liradan 4,69 liraya, İzmir'de 4,58 liradan 4,71 liraya çıkacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Akaryakıt dağıtım şirketleri en son 10 Ocak Salı günü benzinin litresine 7 kuruş zam yapmıştı.
— PÜİS (@TRPUIS) January 13, 2017
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 7
-
Misafir 4 saat öncenereye kadar ?30
-
Misafir 4 saat öncearaba büyük lüks binmeyin kardeşim sanki ekmeğe zam yapılıyor.354
-
Misafir 5 saat önceyazık bu vatandaşa yeter ama bittik480
-
Misafir 5 saat önceyazık bu insanlara420
-
Misafir 5 saat önceBu nedir arkadas360
-
Misafir 6 saat öncedirek 10 tl yapın da kurtulalım :/660
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER