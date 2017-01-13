İŞ-YAŞAM
13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Mazot
İŞ-YAŞAM

Benzin ve motorine zam geldi

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere litre başına benzine 15, motorine 13 kuruş zam yaptı.

13 Ocak 2017 Cuma, 09:22:35 Güncelleme: 15:00:48 AA

 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,29 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,24 liradan 5,39 liraya, İzmir'de 5,26 liradan 5,41 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,61 liradan 4,74 liraya, İstanbul'da 4,56 liradan 4,69 liraya, İzmir'de 4,58 liradan 4,71 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt dağıtım şirketleri en son 10 Ocak Salı günü benzinin litresine 7 kuruş zam yapmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 7
  • Misafir 4 saat önce
    nereye kadar ?
  • Misafir 4 saat önce
    araba büyük lüks binmeyin kardeşim sanki ekmeğe zam yapılıyor.
  • Misafir 5 saat önce
    yazık bu vatandaşa yeter ama bittik
  • Misafir 5 saat önce
    yazık bu insanlara
  • Misafir 5 saat önce
    Bu nedir arkadas
  • Misafir 6 saat önce
    direk 10 tl yapın da kurtulalım :/
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yılın Yıldızları'ndan Show TV'ye iki ödül birden!
İŞ-YAŞAM

"Yılın Yıldızları Ödülleri" sahiplerini buldu!

Değer Şahbaz Bloomberg HT'de
İŞ-YAŞAM

Değer Şahbaz Bloomberg HT'de
Hamdi Topçu, Borajet'e danışmanlık hizmeti verecek
İŞ-YAŞAM

Hamdi Topçu, Borajet'e danışmanlık hizmeti
Genç girişimci fikirlere 150 bin TL hibe
İŞ-YAŞAM

"Benim de bir fikrim var" diyorsanız...
Ali Ağaoğlu yabancıya verilecek vatandaşlığı olumlu buldu
İŞ-YAŞAM

Ağaoğlu: "Ekonomi için yerinde bir karar"
Türk domatesi Dubai ve Katar'a havalanıyor
İŞ-YAŞAM

Türk domatesi THY ile uçacak!
"Ekmek fiyatlarında artış gerektirecek bir durum yok"
İŞ-YAŞAM

BAKAN ÇELİK: O YASAĞI KALDIRIYORUZ
Maliye Bakanlığı 2017'de uygulanacak parasal sınırları belirledi
İŞ-YAŞAM

BAKANLIK AÇIKLADI, SINIRLAR DEĞİŞTİ!
Karda evden çalışmak mesai sayılıyor
İŞ-YAŞAM

KARDA EVDE Mİ KALDINIZ? MESAİ ALABİLİRSİNİZ...
EY Türkiye'nin Finansman Başkanı'ndan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

10 MİLYAR DOLARLIK EVLİLİK!
Benzin ve motorine zam geliyor
İŞ-YAŞAM

ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER! ZAM GELİYOR
Sanayi Ciro Endeksi Kasım'da yüzde 3,4 arttı
İŞ-YAŞAM

SANAYİ CİRO ENDEKSİ ARTIŞA GEÇTİ!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme