Rekabet Kurumundan Zorlu Enerji'ye "Osmangazi" izni

Zorlu Enerji'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketinin ve Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketinin yüzde 100 hissesinin şirketimizin bağlı ortaklığı Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devri işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'nin paylarının tamamı için söz konusu şirketlerin borçlarından arındırılmış faaliyet değerleri baz alınarak 360 milyon dolar tutarında teklif verildiği açıklanmıştı.