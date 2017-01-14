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Mehmet Müezzinoğlu
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Teyzeye-halaya da maaş!

Torun bakan büyükannelere maaş verilmesini içeren projeyenin kapsamına teyze ve halaların da alınması gündemde...

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:31:00 Güncelleme: 11:34:29

Torun bakan büyükannelere maaş verilmesini içeren projenin kısa süre içinde başlayacak pilot uygulaması merakla bekleniyor. 3 ilde bin aileyle 6 ay süreyle yapılacak pilot uygulamanın sonucuna göre proje yaygınlaştıracak. Uygulamanın kapsamına teyze ve halalar da alınabilecek.

Büyükannelere maaş projesine ilişkin çalışma henüz tamamlanmadı, ancak ana hatları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun verdiği bilgilere göre; doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için evde torun bakan büyükanneye maaş verilecek.

KAPSAM GENİŞLEYEBİLİR

Annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışmayı tercih etmesine yönelik uygulama ile, çocuğun bakımını üstlenen anneanne veya babaanneye aylık 400 liradan başlayan ödemeler söz konusu olacak.
Böylece anne tam zamanlı istihdamda olacak ve maaşını tam alacak, üstelik büyükanne desteğiyle aileye ilave bir katkı olacak. Maaş uygulaması, sadece büyükannelerle sınırlı olmayacak. Projenin kapsamına teyze ve halaların da eklenmesi bekleniyor. Bakan Müezzinoglu, bu konuda, “Pilot uygulamayı 6 ay izleyecegiz. Önce büyükanne üzerinden gidiyoruz. İleride teyze, dede ve diger seçeneklere de bakılabilir” açıklamasını yaptı.

İstanbul Sanayi Odası’nın gündeme getirdiği büyükannelere maaş projesine ilişkin çalışmanın ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Subat-Mart gibi pilot uygulamanın baslaması, Eylül’den itibaren de yaygınlaştırılması bekleniyor.

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