British American Tobacco, Reynolds American'ın tamamını satın aldı

Dünyanın en büyük ikinci tütün şirketi British American Tobacco (BAT), Reynolds American'ı 49,4 milyar dolara satın aldı.

Reynolds'ın hâlihazırda yüzde 42 hissesine sahip BAT, satın almayla birlikte ABD'nin en büyük ikinci tütün şirketinin tümüne sahip oldu.

BAT CEO'su Nicandro Durante, konuyla ilgili yaptığı açıklamada birleşmenin istikrarlı kâr büyümesi ve hissedarlara önemli getiri sağlayacağını söyledi.

Anlaşmanın ardından BAT'ın hisseleri yüzde 1,2, Reynolds'ın hisseleri yüzde 0,4 yükseldi. Reynolds'ın hisse başı değeri 59,4'e çıktı. İki şirket arasında ekim ayından bu yana devam eden pazarlıklarda verilen ilk fiyat 56,50 dolardı.

Uzmanlara göre BAT'ın ABD piyasasındaki varlığını artıracak anlaşma, geleneksel sigaralara talebin azalmasının ve elektronik sigara kullanımının artmasının bir sonucu. Birleşme, dünyanın en büyük tütün firması Philip Morris'in tahtını sallayabilir.

Business HT