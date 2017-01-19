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THY çalışanları işten çıkarma yerine zam almamayı tercih ettiler

THY yönetiminin bu yıl için zam yapılmamasına karşılık toplu işçi çıkarılmamasını garanti ettiği tasarruf teklifine 10 bin çalışan evet dedi.

19 Ocak 2017 Perşembe, 11:24:15 Güncelleme: 11:25:31

Hava-İş Sendikası, Türk Hava Yolları (THY) yönetiminin bu yıl için zam yapılmamasına karşılık toplu işçi çıkarılmamasını garanti ettiği tasarruf teklifini çalışanlara sormak için düzenlenen ankette, 10 bin 416 kişinin sosyal yardım ve ücrete ilişkin zam yapılmaması teklifine “evet”, 464 kişinin ise “hayır” oyu kullandığını bildirdi. Hava- İş Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, THY yönetiminin sendikaya sunduğu teklifi paylaşarak çalışanların konuya ilişkin görüşlerini almak adına anket düzenlendiği hatırlatıldı.

Üyelerin iş kaybı kaygısı olmadan, huzurla çalışabilmeleri gayesiyle tüm seçenekler göz önünde bulundurularak pazarlık sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, bu süreçte en çok önem verdikleri hususun, “hiçbir üyenin işsiz kalmaması” olduğu ifade edildi. Açıklamada, protokolde imza altına alınan şartlara işverenin uymaması halinde sendikanın cayma hakkı olacağı da kaydedildi.

Gazete Habertürk

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