Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, cari yıl sonu beklenti anketini açıkladı. Buna göre cari yıl sonu gayrisafi yurtiçi hasıla beklentisi yüzde 2,9'ken, enflasyon beklentisi yüzde 8,48.
Dolar kurunun yıl sonunda 3,8619 seviyesini görmesi beklenirken, cari açık beklentisi 35,4 milyar dolar olarak açıklandı.
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YORUMLAR 5
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Misafir 7 dakika önceMerkez bankasının bugun için tahmini sanırım :)00
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Misafir 52 dakika önceiyide 3.94 ü gördü00
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Misafir 57 dakika önceen az 5 olur.00
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Misafir 59 dakika önce2.8000
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Misafir 1 saat öncehay mashallah!!!00
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Misafir 2 saat önceimkansiz, turizm boyle gider, yabanci yatirimcida kacmaya devam ederse dolar yil sonu 4.50 bandini zorlar30
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