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TCMB'nin yıl sonu için beklenti anketi açıklandı

TCMB cari yıl sonu beklenti anketine göre dolar/TL, yılı 3,86 seviyesinde kapatacak

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:06:06 Güncelleme: 15:07:35

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, cari yıl sonu beklenti anketini açıkladı.  Buna göre cari yıl sonu gayrisafi yurtiçi hasıla beklentisi yüzde 2,9'ken, enflasyon beklentisi yüzde 8,48. 

Dolar kurunun yıl sonunda 3,8619 seviyesini görmesi beklenirken, cari açık beklentisi 35,4 milyar dolar olarak açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 7 dakika önce
    Merkez bankasının bugun için tahmini sanırım :)
  • Misafir 52 dakika önce
    iyide 3.94 ü gördü
  • Misafir 57 dakika önce
    en az 5 olur.
  • Misafir 59 dakika önce
    2.80
  • Misafir 1 saat önce
    hay mashallah!!!
  • Misafir 2 saat önce
    imkansiz, turizm boyle gider, yabanci yatirimcida kacmaya devam ederse dolar yil sonu 4.50 bandini zorlar
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