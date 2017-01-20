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Gümrük Müdürlüğü
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3 yeni gümrük müdürlüğü kuruldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kararınca 3 ilde yeni gümrük müdürlükleri kuruldu.

20 Ocak 2017 Cuma, 10:25:21 Güncelleme: 10:26:38 İHA

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kararınca 3 ilde yeni gümrük müdürlükleri kurulduğu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre; Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Ardahan ilinde Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Osmaniye ilinde Osmaniye Gümrük Müdürlüğü ve Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kırşehir ilinde Kırşehir Gümrük Müdürlüğü kuruldu.

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