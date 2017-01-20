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Taksilerde indi-bindi ücreti ile en kısa mesafe 8 lira 75 kuruş olacak

İstanbul'da yarın 12.00 itibari ile resmen taksi ücretlerinde yeni bir uygulamaya geçiliyor.

20 Ocak 2017 Cuma, 13:36:02 Güncelleme: 13:38:50

Aralık ayının son günlerinde uygulamaya konulacağı açıklanan ve kamuoyunun bilgisine sunulan taksilerde 'indi bindi' ücreti uygulaması UKOME kararı ile yarın öğlen saat 12.00 itibari ile İstanbul'da resmen başlayacak.

Kısa mesafe yolcu almak istemeyen taksiler için yapılan şikayetler üzerine İstanbul Taksiciler Odası aralık ayında harekete geçmiş ve şikayetleri ortadan kaldırmak için taksilerde kısa mesafe uygulaması fikrini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sunmutu.

Bu uygulamayı karara bağlamak üzere bügün Sabah saatlerinde toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı oy birliğiyle kabul etti.

YARIN ÖĞLEN TAKSİMETRELER AYARLANACAK

Tapolantının ardından DÜNYA'nın ulaştığı İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, yarın öğlen saat 12.00'da İstanbul'daki tüm taksi şoförlerinin taksimetrelerini yeni sisteme geçireceğini açıkladı. Uğur, sisteme geçmek istemeyenlerin şikayetlerine rağmen kararın oy birliğiyle alındığını ifade etti. Uğur, aynı zamanda lüks taksi denilen 'Turkuvaz' taksi uygulamasının da resmi olarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 8 LİRA 75 KURUŞ

Düzenlemeye göre 2.5 kilometreye kadar olan taksi mesafesi için 'indi-bindi' uygulaması yapılacak. Bu uygulama için belirlenen ücret ise 8 lira 70 kuruş olarak kabul edildi. İstanbul Taksiciler Odası'nın hazırladığı uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri tarafından da kabul edildi. Buna göre taksimetre açılış ücreti tüm sengmentler için 3 lira 45 kuruş olacak. Gidelen kilometre başına 2 lira 10 kuruş ücret yazacak. Yolculuk başına minimum ücret ise 8 lira 70 kuruş olacak.

ELEKTRİKLİ TAKSİLER GELİYOR

Uğur, hükümet ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul sokaklarında çok yakın zamanda elektrikli taksilerin de görüleceğini ifade etti. Bunun da alınan kararlar içerisinde onaylandığı söyledi.

Dünya

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