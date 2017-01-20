10 milyon 540 bin TL'lik Kanal Tokat Projesi'nin sözleşmesi imzalandı

2 | 10

Yeşilırmak'ta bin 200 metrelik alanın adeta bir fanus içine alınarak uygulanacak olan Kanal Tokat projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, ırmak kenarındaki evlere zeminden su kaçaklarının yaşanmaması, yağmur ve sel sonrasında yaşanabilecek su baskınlarına karşı proje ürettiklerini hatırlattı.