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10 milyon 540 bin TL'lik Kanal Tokat Projesi'nin sözleşmesi imzalandı

20 Ocak 2017 Cuma, 16:25:10 İHA

Yeşilırmak üzerinde uygulanacak olan 10 milyon 540 bin TL'lik Kanal Tokat Projesi'nin sözleşmesi imzalandı. Projenin 2017 yazına yetişmesi planlanıyor.

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    Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun makamında düzenlenen sözleşme imza törenine firma yetkilisi Mehmet Yeloğlu katıldı.

    (Fotoğraflar Tokat Belediyesi'nden alınmıştır)

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    Yeşilırmak'ta bin 200 metrelik alanın adeta bir fanus içine alınarak uygulanacak olan Kanal Tokat projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, ırmak kenarındaki evlere zeminden su kaçaklarının yaşanmaması, yağmur ve sel sonrasında yaşanabilecek su baskınlarına karşı proje ürettiklerini hatırlattı.

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    Projenin Atatürk köprüsü ile ÇEDAŞ Köprüsü arasında kalan alanı kapsadığını belirten Başkan Eroğlu, 10 milyon 540 bin TL'lik projenin 1 yıl olan sözleşme süresinin öne çekilmesi için firma sahibine çağrıda bulundu.

     

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YORUMLAR 0
  • Misafir 40 dakika önce
    Memleketim mis mis :)
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