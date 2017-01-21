EPDK'dan 4 şirkete 1 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından çeşitli sebeplerle 4 akaryakıt şirketine toplamda 1 milyon 29 bin 196 lira ceza verildi, 3 şirketin de savunması istendi.

EPDK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması, ruhsatsız tüplü LPG satışı ve lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterme gibi nedenlerle 4 akaryakıt firmasına toplamda 1 milyon 29 bin 196 lira ceza verildi.

Benzer sebeplerden 3 şirketin de yazılı savunması istendi.

Asya Gaz Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, LPG dağıtıcı lisansı da sona erdirildi.