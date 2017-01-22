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Bu yıla ulaştırma projeleri damga vuracak

22 Ocak 2017 Pazar, 11:54:18 AA

Türkiye'nin, bölgesel ve kıtalar arası ticarette bir köprü konumuna gelebilmesi amacıyla yapılması planlanan dev ulaşım projelerine bu yıl başlanması hedefleniyor

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    AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, "Demir İpek Yolu" olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin bu yılın ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor.

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    Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum projelerinden sonra her üç ülkenin gerçekleştirdiği üçüncü büyük projede, hat işletmeye alındığında 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşınabilecek. 2034 yılında proje hattı üzerinde 3 milyon yolcu ve 17 milyon yük taşıma kapasitesine çıkılması planlanıyor.

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    DENİZE YAPILACAK İKİNCİ HAVALİMANI 2 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

    Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ikinci deniz üzerine yapılacak havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı ihalesi, bu yıl içinde tamamlanacak.

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