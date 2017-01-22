Bu yıla ulaştırma projeleri damga vuracak

15 | 27

İki yakanın birbirine, kenar açıklıkları ile kendisinin toplam uzaklığı 3 bin 860 metre ve yaklaşım viyadükleri ile 5 kilometre üzerinde olacak köprünün iki ayağının açıklığının ise 2 bin 23 metre olması planlanıyor. Köprü ve 100 kilometrelik kısmın 2023'te hizmete açılması hedeflenen otoyolun, toplam uzunluğu 354 kilometre olacak. Yol, İstanbul Silivri'den başlayıp, Balıkesir'in Balya ilçesindeki otobanla birleşecek. Otoyol projesi kapsamında Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün yanı sıra toplam 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşakla 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak.