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Trump-Çin savaşı
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ABD-Çin ticaret savaşında hangi firmalar etkilenecek?

ABD Başkanlığı görevine resmen başlayan Donald Trump'ın uygulayacağı muhtemel Çin politikasının bazı büyük markaları iyi ya da kötü olarak etkileyeceği ihtimali üzerinde duruluyor. İşte, Trump'ın hamlesinden etkilenebilecek o firmalar...

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:25:53 Güncelleme: 12:35:27

Göreve gelmeden önce Çin mallarına yasak getireceği sözü veren Donald Trump'ın ABD Başkanlığı görevine resmen başlamasıyla iki ülke arası gerilimde kaybedenlerin ve kazananların kimler olacağı tartışması da başladı.

Trump'ın planının nasıl şekilleneceği henüz netleşmezken, Çin de Trump'ın hamlesine karşı korumacı adımlar atmaya hazır.

İsviçre merkezli banka Credit Suisse analistlerine göre Çin'de Amerikan mallarına yönelik başlayacak muhtemel bir boykottan Nike, General Motors, Ford, Tiffany & Co gibi büyük markalar etkilenebilir. ABD'nin Çin'e uygulacağı yaptırımların zor duruma sokacağı markalar ise Lenovo ve ZTE gibi elektronik ihracatçıları.

 

 

Credit Suisse'in Küresel Varlık Araştırmaları Müdür Reto Hess'e göre Çin'in ABD boykotu Amerikan olmayan mallara yarayabilir. Çinli tüketici, Alman otomobillerine yönelebilir veya Nike yerine Adidas satın alabilir.

Hong Kong merkezli Bocom International Holdings analistlerinden Hao Hong'a göre birçok kişi ticaret savaşları siyah kuğu olduğunu düşünüyor. Hong'a göre muhtemel bir ticaret savaşı, Şanghay Bileşik Endeksi'nin yüzde 10 gerilemesine neden olabilir.

Morgan Stanley Stratejisti Jonathan Garner, Trump'ın söz verdiği gibi Çin mallarına yüzde 45 gümrük vergisi konulması durumunda MSCI Çin Endeksi'ndeki kaybın yüzde 30'a ulaşabileceğini söylüyor.

Morgan Stanley'e göre MSCI Çin ve Hong Kong endekslerindeki en büyük kaybı, gelirinin yüzde 70'i ABD'den gelen kablosuz teknoloji firması GoerTek ile giyim markası Regina Miracle International Holdings yaşayacak.

MSCI ABD Endeksi'nde Çin'e en fazla satışı olan firmalar ise metal üreticileri Ambarella Inc. ve  Texas Instruments olacak.

Bloomberg'e konuşan Jonathan Garner'a göre söz konusu ticaret savaşında ABD hisselerinin kaybı Çin'den daha fazla olacak. MSCI ABD Endeksi'ndeki firmaların yüzde 10'u gelirlerinin en az 10'da birini Çin'den kazanıyor. Roller değiştiğinde Çin'in ABD kazancı ise yüzde 2.

İki ülke "savaşa" girmek yerine "pazarlığa" oturursa en çok kazananlar Çin enerjisi, eğlence sektörü, teknolojisi, turizmi ve ABD metal üreticileri ve telekomünikasyon sektörü.

Business HT

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