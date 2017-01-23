İŞ-YAŞAM
23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Limanlar ve Hudut Kapıları
İŞ-YAŞAM

Limanlara polis noktası kuruluyor

Deniz Limanları ve Hudut Kapıları Emniyet Müdürü Doğan Özer, getirdikleri yeni uygulama ile artık limanların girişinde polis noktaları bulunacağını belirtti. Özer: "Türkiye ihracatı için büyük önem taşıyan limanlarımızı güvenli hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

23 Ocak 2017 Pazartesi, 17:04:50 Güncelleme: 17:31:10 İHA

Deniz Limanları ve Hudut Kapıları Emniyet Müdürü Doğan Özer, limanların girişinde kontrol ve güvenlik amacıyla polis noktaları bulunacağını söyledi.

Hatay Vali Yardımcısı Erol Özkan başkanlığında İskenderun Deniz Ticaret Odası'nda düzenlenen ‘Limanlar ve Hudut Kapıları’ toplantısında konuşan Özer, liman ve hudut kapılarında bugüne kadar yapılan uygulamalardan doğan aksaklıkları dikkate alarak bazı yeni uygulamalar getirdiklerini, bu kapsamda limanların girişinde kontrol ve güvenlik amacıyla polis noktaları bulunacağını söyledi. Özer, “Liman tesisinde güvenlik önlemleri ve işlemleri; yolcular, gemi, gemi personeli ve ziyaretçiler, mallar ve hizmetler için en az müdahale gerektirecek veya onlar için en az gecikmeye neden olacak şekilde uygulanacaktır. Yürürlüğe giren yönetmelikle, artık gerek duyulan her durumda gemiler aranabilecek” dedi.

İçişleri Bakanlığı ve gümrük bakanlığı'nın birlikte eş-güdümlü bir şekilde hareket ettiklerini de vurgulayan Özer, “Yapılacak çalışmalar yaşanan sorunların çözümü içindir. Bakanlıklar arasındaki koordine ile tüm çalışmalar hızlı olacaktır. Hiçbir kurum ve kuruluşa yapılacak yeni düzenlemelerde yük olunmayacak. Zaten gemi kaptanları limana yanaşmadan 24 saat önce manifestolarında tüm listeyi bildiriyorlar. Bizler de buna göre gereken incelemeleri yaptıktan sonra önlemlerimizi alıyoruz ve gereken kontrollerimizi yapıyoruz. Türkiye ihracatı için büyük önem taşıyan limanlarımızı güvenli hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Hatay’da uluslararası gemi trafiğine açık 15 liman olduğunu ve bunlardan sadece birinde hudut kapısı bulunduğuna da dikkat çeken Özer, şöyle devam etti:

“Limanlarımız önemli ticaret merkezlerimiz. Ülkemizin dış ticaretinin yüzde 80’i limanlar üzerinden gerçekleşiyor. İskenderun Körfezi’ndeki limanlarımız Türkiye’deki en önemli lokasyonlardan bir tanesi. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak otoyol projeleri ile Güneydoğu Bölgesi’ne hızlı erişim sağlanması projelendirilmiştir. İleriki dönemlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelecek olan ticari malların da buradan gönderilmesi söz konusu. Bu bölge daha da önemli hale gelecek yük daha da artacak. Bizim amacımız bu ticareti engellemek veya zorlaştırmak değil aksine daha da kolay hale getirmektir. Bu nedenle İskenderun Limanı gibi 8 limanımızda hudut kapısı yapacağız. Bu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar uygulama eskisi gibi devam edecek.”

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ekonomistler faiz artırımı bekliyor
İŞ-YAŞAM

Gözler yarınki kritik toplantıda!

TOKİ 2016 yılında 64 bin 822 konut üretti
İŞ-YAŞAM

100 konuttan 9’unda TOKİ’nin imzası var!
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı 2 ay sonra açılıyor
İŞ-YAŞAM

Dev proje için geri sayım başladı!
TBB Başkanı Aydın: Kart borcu olana kolaylık sağlanıyor
İŞ-YAŞAM

Kredi kartı ve bireysel kredi borcu olanlar dikkat!
Tüketici güven endeksi geçen aya göre atış gösterdi
İŞ-YAŞAM

Tüketicinin güveni arttı!
Büyükannelere maaş Mart ayında verilecek
İŞ-YAŞAM

Büyükannelere maaşın takvimi belli oldu!
Dudullu-Bostancı metro hattı için çalışmalar başladı
İŞ-YAŞAM

İSTANBULLULARA MÜJDE! YENİ METRO HATTI GELİYOR!
ABD-Çin ticaret savaşında hangi firmalar etkilenecek?
İŞ-YAŞAM

TRUMP-ÇİN SAVAŞI BU ŞİRKETLERİ VURACAK!
Limanlara polis noktası kuruluyor
İŞ-YAŞAM

O NOKTALARI ARTIK POLİS KORUYACAK!
Bakanlıktan Mahmutbey gişeleri açıklaması
İŞ-YAŞAM

"BU PARALAR HESAPLARA İADE EDİLECEK"
Eşini kendi iş yerinde çalıştıran kocaya teşvik
İŞ-YAŞAM

2 BİN 732 LİRA ‘EŞ TEŞVİĞİ’ GELİYOR!
"Hayatına Sahip Çık" etkinlikler dizisinin ilki İstanbul'da gerçekleşti
İŞ-YAŞAM

"HAYATINA SAHİP ÇIK" ETKİNLİKLER DİZİSİNİN İLKİ GERÇEKLEŞTİ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme