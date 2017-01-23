Limanlara polis noktası kuruluyor

Deniz Limanları ve Hudut Kapıları Emniyet Müdürü Doğan Özer, limanların girişinde kontrol ve güvenlik amacıyla polis noktaları bulunacağını söyledi.

Hatay Vali Yardımcısı Erol Özkan başkanlığında İskenderun Deniz Ticaret Odası'nda düzenlenen ‘Limanlar ve Hudut Kapıları’ toplantısında konuşan Özer, liman ve hudut kapılarında bugüne kadar yapılan uygulamalardan doğan aksaklıkları dikkate alarak bazı yeni uygulamalar getirdiklerini, bu kapsamda limanların girişinde kontrol ve güvenlik amacıyla polis noktaları bulunacağını söyledi. Özer, “Liman tesisinde güvenlik önlemleri ve işlemleri; yolcular, gemi, gemi personeli ve ziyaretçiler, mallar ve hizmetler için en az müdahale gerektirecek veya onlar için en az gecikmeye neden olacak şekilde uygulanacaktır. Yürürlüğe giren yönetmelikle, artık gerek duyulan her durumda gemiler aranabilecek” dedi.

İçişleri Bakanlığı ve gümrük bakanlığı'nın birlikte eş-güdümlü bir şekilde hareket ettiklerini de vurgulayan Özer, “Yapılacak çalışmalar yaşanan sorunların çözümü içindir. Bakanlıklar arasındaki koordine ile tüm çalışmalar hızlı olacaktır. Hiçbir kurum ve kuruluşa yapılacak yeni düzenlemelerde yük olunmayacak. Zaten gemi kaptanları limana yanaşmadan 24 saat önce manifestolarında tüm listeyi bildiriyorlar. Bizler de buna göre gereken incelemeleri yaptıktan sonra önlemlerimizi alıyoruz ve gereken kontrollerimizi yapıyoruz. Türkiye ihracatı için büyük önem taşıyan limanlarımızı güvenli hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Hatay’da uluslararası gemi trafiğine açık 15 liman olduğunu ve bunlardan sadece birinde hudut kapısı bulunduğuna da dikkat çeken Özer, şöyle devam etti:

“Limanlarımız önemli ticaret merkezlerimiz. Ülkemizin dış ticaretinin yüzde 80’i limanlar üzerinden gerçekleşiyor. İskenderun Körfezi’ndeki limanlarımız Türkiye’deki en önemli lokasyonlardan bir tanesi. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak otoyol projeleri ile Güneydoğu Bölgesi’ne hızlı erişim sağlanması projelendirilmiştir. İleriki dönemlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelecek olan ticari malların da buradan gönderilmesi söz konusu. Bu bölge daha da önemli hale gelecek yük daha da artacak. Bizim amacımız bu ticareti engellemek veya zorlaştırmak değil aksine daha da kolay hale getirmektir. Bu nedenle İskenderun Limanı gibi 8 limanımızda hudut kapısı yapacağız. Bu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar uygulama eskisi gibi devam edecek.”