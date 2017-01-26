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Emekli zam farkı
İŞ-YAŞAM

SGK emekli zamı bugün ödenecek

SGK emekli, vazife malülü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait ocak 2017 zam farklarının ödenmesinin bugün yapılacağını duyurdu.

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:13:11 Güncelleme: 12:37:41

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli, vazife malülü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait ocak 2017 zam farklarının ödenmesinin bugün yapılacağını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilendirmelere yer verildi:

"2016 yılına ait ek ödeme (Tütün İkramiyesi) tutarları ile Emekli Sandığı Kanununun Mülga Hükümlerine göre emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait Ocak 2017 zam farklarının Ödenmesi 26 Ocak 2017’de yapılacaktır.

Emekli Sandığı Kanununun Ek 79 uncu maddesi gereğince Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle maaşları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ödenmesi gereken 2016 yılına ait Ek Ödeme (Tütün İkramiyesi) tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak 2017 tarihinde ödenecektir.

Bu kapsamda yer alan 57.069 kişiye yapılacak toplam ödeme 113.655.140,42 TL’dir. Harp malulleri ile vazife maluliyetine neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerinin (Erbaş, Er, Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Polis gibi emniyet güçlerinin yanı sıra vazife malulü olan öğretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malulleri) faydalandığı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre 2.113,28 TL ile 3.842,32 TL arasında değişmektedir.

Emekli Sandığı Kanununun mülga hükümlerine göre emekli, malul, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.096.822 kişinin 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26.01.2017 tarihinde ödemeleri yapılacaktır.

Buna göre;

A- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak Döneminde aylık alanlara Ocak ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,
2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat Döneminde aylık alanlara Ocak ve Şubat ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,
3. Grupta Ocak-Şubat-Mart Döneminde aylık alanlara Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında,

B- Aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında, Aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. "

Dünya

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    bizde birsey yok :(
  • Misafir 3 saat önce
    Allah devletimize zeval vermesin
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