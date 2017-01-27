90 yıllık fabrika çiftçilerin taahhüdüyle açılacak

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Biz bu yıl 200 bin ton pancar üreteceğiz. Önümüzdeki yıl bu üretimi en az 300 bin ton yapacağız. Fabrika 4 yıldır çalışmıyor, bu nedenle hayvancılık, ekonomik ve istihdam alanlarında kayıplarımız büyük oldu. Halkımız ve çiftçimiz de bunun farkına vardı ve pancar üretimine yeniden yöneldi. Fabrikanın açılması için üreticilerimiz gerçekten yoğun çaba sarf ediyor.''