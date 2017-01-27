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90 yıllık fabrika çiftçilerin taahhüdüyle açılacak

27 Ocak 2017 Cuma, 17:29:31 AA

Kırklareli'de Atatürk'ün direktifiyle kurularak 1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası'nın 4 yıl aradan sonra açılması için Trakya çiftçisinin başlattığı seferberlik, meyvelerini vermeye başladı.

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    Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle 1926'da ülkenin şeker ihtiyacını karşılamak amacıyla üretime başlayan fabrika, 2013'te,Trakya'da çiftçilerin pancar yerine başka ürünlere yönelmesi nedeniyle üretimine ara vermek zorunda kaldı.

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    Bu yıl çiftçilerin yeniden pancar üretimine yönelmesiyle fabrika, yıl içerisinde üretimine başlayacak.

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    Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Orhan Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın 4 yıl aradan sonra çiftçiler tarafından başlatılan seferberlik sonucunda yeniden ekim ayı içerisinde üretime başlayacağını söyledi.

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