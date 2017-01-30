İŞ-YAŞAM
30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Çipli takip sistemi
İŞ-YAŞAM

Araçlar için 'çipli takip sistemi' geliyor

Araçlar için çipli takip sisteminin detayları belli oldu. HGS-OGS tipi 2-3 TL’lik etiketlerle takip edilecek aracın hangi istasyondan yakıt aldığı belirlenip, kaçak akaryakıtın önüne geçilecek. Terör eyleminde kullanılan araçların yeri de tespit edilecek.

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:15:29 Güncelleme: 11:19:33

Kaçak akaryakıt ve terörle mücadele için Maliye Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uzun süredir gündeminde olan araçlara kimlik birimi (çip) uygulamasının detayları belli oldu. Trafiğe tescilli taşıtlara plaka numaralarını da içeren çip olarak Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi’nde (HGS) kullanılan kart ve etiketlerin takılması planlanıyor. Böylece maliyeti 10-15 TL olan çip yerine cam yapıştırılan 2-3 TL’lik etiketler hem daha ekonomik olacak hem de daha kolay uygulanacak.

DİĞER ÜLKELERDE DE VAR

Çalışmaya göre taşıtların camına yapıştırılacak etiket aracılığıyla araçların takibi rahatlıkla yapılabilecek. Akaryakıt pompaları da bu etiketleri okuyabilecek. Bu sayede hem satılan akaryakıtlar anlık olarak izlenebilecek hem de hangi aracın hangi istasyondan yakıt aldığı sistemde anlık olarak görülebilecek. Bu sayede hem Kaçak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı ile daha etkin mücadele edilecek hem de terör olaylarının önüne geçilmesi daha kolay hale gelecek.

Çalışma hakkında değerlendirmede bulunan bir yetkili, “Uzun süredir çip takılmasına yönelik bir görüş hakimdi. Azerbaycan gibi birkaç ülkede daha uygulanıyor bu sistem. Son yapılan görüşmelerde dünya genelinde daha fazla uygulanan ve maliyeti daha düşük olan kart katılması daha çok ön planda tutuluyor. Buna yönelik çalışmalarda hız kazanmış durumda” dedi

SİSTEME MÜDAHALE OLMAYACAK

Çip sistemi tamamen otomatik olarak çalışacak. Sisteme el yordamıyla giriş olmayacağı için sistemin bozulması mümkün olmayacak. Aranan bir aracın plakası sisteme girildiğinde en son hangi akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı görülebilecek ve terör eylemine karışan bir aracın bu sayede takibi kolaylaşacak. Öte yandan alış-satış bilgileri yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden GİB Bilgi İşlem Merkezi’ne on-line olarak ulaştırılacak.

Star

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bakan Arslan: "Dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız"
İŞ-YAŞAM

"Dünyanın en büyüğünü yapmış olacağız"
Borç yapılandırmada detaylar belli oldu
İŞ-YAŞAM

Borcu olanlar dikkat!
İŞKUR gençlere "tecrübe" kazandırıyor
İŞ-YAŞAM

İş arayanlara yeni fırsat kapısı!
En fazla çimento ihracatı Suriye'ye
İŞ-YAŞAM

İlk sırayı o ülke aldı!
Yaş meyve sebze ihracatçıları hedef büyüttü
İŞ-YAŞAM

Hedef büyüttü!
Balık fiyatları tavan yaptı
İŞ-YAŞAM

Balık fiyatları tavan yaptı
EPDK'dan akaryakıt şirketlerine 4,9 milyon lira ceza
İŞ-YAŞAM

O ŞİRKETLER CEZA YAĞMURUNA TUTULDU!
Starbucks 10 bin mülteci istihdam edecek
İŞ-YAŞAM

ABD'Lİ KAHVE DEVİ 10 BİN MÜLTECİ İSTİHDAM EDECEK
"Tüketen değil, üreten" olmak istedi kendi işini kurdu
İŞ-YAŞAM

YÜKSEK MAAŞI BIRAKTI KENDİ İŞİNİ KURDU!
Ekonomik güven endeksi ocak ayında düştü
İŞ-YAŞAM

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİNDE GERİLEME!
Araçlar için 'çipli takip sistemi' geliyor
İŞ-YAŞAM

SÜRÜCÜLER DİKKAT! YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Avrasya Tüneli yarından itibaren 24 saat açık olacak
İŞ-YAŞAM

YARINDAN İTİBAREN 7/24 AÇIK!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme