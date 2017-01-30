Donald Trump'ın trilyon dolarlık hamlesi ekonomiye can katacak

ABD Başkanı Trump'ın yeni vergi planı, yapılan analize göre on yıldan biraz fazla bir sürede 1,1 trilyon dolardan fazla gelir oluşturacağı belirtiliyor.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump yönetiminin, güney sınırı boyunca örülen duvarın masrafları için Meksika'dan ithal edilen tüm mallara yüzde 20 vergi önerisinin devamında bütün dünyanın olacağı belirtiliyor. Önerilen plan ile, Motor1.com'a göre, sadece Meksika'dan değil, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin iç satış ve ithalatlarına yüzde 20 vergi oranı uygulanacak.

Tax Foundaton tarafından yapılan bir analize göre, yeni planın on yıldan biraz fazla bir sürede 1,1 trilyon dolardan fazla gelir oluşturacağı belirtiliyor.

"ABD UZUN VADEDE KENDİ AYAĞINA SIKIYOR"

Almanya'nın VDA Otomotiv Endüstrisi Derneği Başkanı Matthias Wissman, NAFTA alanındaki herhangi bir kısıtlamanın ABD ekonomisine 'ciddi bir darbe' indireceğini söyledi. Wissman, Automotive News Europe'a yaptığı açıklamada, "İthalat vergileri ile ABD, uzun vadede kendi ayağına sıkıyor" dedi.

Trump, bu ayın başlarında Meksika'ya üretim tesisi açmayı planlayan BMW'yi yüzde 35 sınır vergisi ile tehdit ederek, Toyota, Ford ve GM gibi otomobil üreticilerine de gözdağı vermişti. ABD'nin 1 yıllık otomobil ihracatının 60,8 milyar dolar, ithalatının ise 155 milyar dolar dolar civarında bulunuyor.