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İşte il il Türkiye'nin nüfusu

31 Ocak 2017 Salı, 10:34:42 HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları'nı açıkladı. 14 şehrin Türkiye sıralaması değişti, Hangi şehrin nüfusu ne oldu? HABERTURK.COM/ÖZEL HABER

  • 1
    1 | 82

    Bayburt

    2015 nüfusu: 78550

    2016 nüfusu: 90154

    Değişim(%): 14,77

  • 2
    2 | 82

    Gümüşhane

    2015 nüfusu: 151449

    2016 nüfusu: 172034

    Değişim(%): 13,59

  • 3
    3 | 82

    Giresun

    2015 nüfusu: 426686

    2016 nüfusu: 444467

    Değişim(%): 4,16

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