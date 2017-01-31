İŞ-YAŞAM
İşte il il Türkiye'nin nüfusu
31 Ocak 2017 Salı, 10:34:42 | Güncelleme: 11:44:16
HABERTURK.COM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları'nı açıkladı. 14 şehrin Türkiye sıralaması değişti, Hangi şehrin nüfusu ne oldu? HABERTURK.COM/ÖZEL HABER
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1
1
|
82
Bayburt
2015 nüfusu: 78550
2016 nüfusu: 90154
Değişim(%): 14,77
-
2
2
|
82
Gümüşhane
2015 nüfusu: 151449
2016 nüfusu: 172034
Değişim(%): 13,59
-
3
3
|
82
Giresun
2015 nüfusu: 426686
2016 nüfusu: 444467
Değişim(%): 4,16
-
4
4
|
82
Tekirdağ
2015 nüfusu: 937910
2016 nüfusu: 972875
Değişim(%): 3,72
-
5
5
|
82
Yalova
2015 nüfusu: 233009
2016 nüfusu: 241665
Değişim(%): 3,71
-
6
6
|
82
Bolu
2015 nüfusu: 291095
2016 nüfusu: 299896
Değişim(%): 3,02
-
7
7
|
82
Ordu
2015 nüfusu: 728949
2016 nüfusu: 750588
Değişim(%): 2,96
-
8
8
|
82
Kırıkkale
2015 nüfusu: 270271
2016 nüfusu: 277984
Değişim(%): 2,85
-
9
9
|
82
Kocaeli
2015 nüfusu: 1780055
2016 nüfusu: 1830772
Değişim(%): 2,84
-
10
10
|
82
Bilecik
2015 nüfusu: 212361
2016 nüfusu: 218297
Değişim(%): 2,79
-
11
11
|
82
Düzce
2015 nüfusu: 360388
2016 nüfusu: 370371
Değişim(%): 2,77
-
12
12
|
82
Aksaray
2015 nüfusu: 386514
2016 nüfusu: 396673
Değişim(%): 2,62
-
13
13
|
82
Şanlıurfa
2015 nüfusu: 1892320
2016 nüfusu: 1940627
Değişim(%): 2,55
-
14
14
|
82
Sakarya
2015 nüfusu: 953181
2016 nüfusu: 976948
Değişim(%): 2,49
-
15
15
|
82
Karabük
2015 nüfusu: 236978
2016 nüfusu: 242347
Değişim(%): 2,26
-
16
16
|
82
Gaziantep
2015 nüfusu: 1931836
2016 nüfusu: 1974244
Değişim(%): 2,19
-
17
17
|
82
Eskişehir
2015 nüfusu: 826716
2016 nüfusu: 844842
Değişim(%): 2,19
-
18
18
|
82
Bursa
2015 nüfusu: 2842547
2016 nüfusu: 2901396
Değişim(%): 2,07
-
19
19
|
82
Kırşehir
2015 nüfusu: 225562
2016 nüfusu: 229975
Değişim(%): 1,95
-
20
20
|
82
Osmaniye
2015 nüfusu: 512873
2016 nüfusu: 522175
Değişim(%): 1,81
-
21
21
|
82
Batman
2015 nüfusu: 566633
2016 nüfusu: 576899
Değişim(%): 1,81
-
22
22
|
82
Antalya
2015 nüfusu: 2288456
2016 nüfusu: 2328555
Değişim(%): 1,75
-
23
23
|
82
Mersin
2015 nüfusu: 1745221
2016 nüfusu: 1773852
Değişim(%): 1,64
-
24
24
|
82
Muğla
2015 nüfusu: 908877
2016 nüfusu: 923773
Değişim(%): 1,63
-
25
25
|
82
Çankırı
2015 nüfusu: 180945
2016 nüfusu: 183880
Değişim(%): 1,62
-
26
26
|
82
Uşak
2015 nüfusu: 353048
2016 nüfusu: 358736
Değişim(%): 1,61
-
27
27
|
82
Niğde
2015 nüfusu: 346114
2016 nüfusu: 351468
Değişim(%): 1,54
-
28
28
|
82
Kahramanmaraş
2015 nüfusu: 1096610
2016 nüfusu: 1112634
Değişim(%): 1,46
-
29
29
|
82
Tokat
2015 nüfusu: 593990
2016 nüfusu: 602662
Değişim(%): 1,45
-
30
30
|
82
Konya
2015 nüfusu: 2130544
2016 nüfusu: 2161303
Değişim(%): 1,44
-
31
31
|
82
Ankara
2015 nüfusu: 5270575
2016 nüfusu: 5346518
Değişim(%): 1,44
-
32
32
|
82
Nevşehir
2015 nüfusu: 286767
2016 nüfusu: 290895
Değişim(%): 1,43
-
33
33
|
82
Trabzon
2015 nüfusu: 768417
2016 nüfusu: 779379
Değişim(%): 1,42
-
34
34
|
82
Hatay
2015 nüfusu: 1533507
2016 nüfusu: 1555165
Değişim(%): 1,41
-
35
35
|
82
Karaman
2015 nüfusu: 242196
2016 nüfusu: 245610
Değişim(%): 1,40
-
36
36
|
82
Aydın
2015 nüfusu: 1053506
2016 nüfusu: 1068260
Değişim(%): 1,40
-
37
37
|
82
Erzincan
2015 nüfusu: 222918
2016 nüfusu: 226032
Değişim(%): 1,39
-
38
38
|
82
Kırklareli
2015 nüfusu: 346973
2016 nüfusu: 351684
Değişim(%): 1,35
-
39
39
|
82
Kayseri
2015 nüfusu: 1341056
2016 nüfusu: 1358980
Değişim(%): 1,33
-
40
40
|
82
İzmir
2015 nüfusu: 4168415
2016 nüfusu: 4223545
Değişim(%): 1,32
-
41
41
|
82
Isparta
2015 nüfusu: 421766
2016 nüfusu: 427324
Değişim(%): 1,31
-
42
42
|
82
Amasya
2015 nüfusu: 322167
2016 nüfusu: 326351
Değişim(%): 1,29
-
43
43
|
82
Adıyaman
2015 nüfusu: 602774
2016 nüfusu: 610484
Değişim(%): 1,27
-
44
44
|
82
Çanakkale
2015 nüfusu: 513341
2016 nüfusu: 519793
Değişim(%): 1,25
-
45
45
|
82
Samsun
2015 nüfusu: 1279884
2016 nüfusu: 1295927
Değişim(%): 1,25
-
46
46
|
82
Denizli
2015 nüfusu: 993442
2016 nüfusu: 1005687
Değişim(%): 1,23
-
47
47
|
82
Manisa
2015 nüfusu: 1380366
2016 nüfusu: 1396945
Değişim(%): 1,20
-
48
48
|
82
Burdur
2015 nüfusu: 258339
2016 nüfusu: 261401
Değişim(%): 1,18
-
49
49
|
82
Kastamonu
2015 nüfusu: 372633
2016 nüfusu: 376945
Değişim(%): 1,15
-
50
50
|
82
Diyarbakır
2015 nüfusu: 1654196
2016 nüfusu: 1673119
Değişim(%): 1,14
-
51
51
|
82
Malatya
2015 nüfusu: 772904
2016 nüfusu: 781305
Değişim(%): 1,08
-
52
52
|
82
İstanbul
2015 nüfusu: 14657434
2016 nüfusu: 14804116
Değişim(%): 1
-
53
53
|
82
Bingöl
2015 nüfusu: 267184
2016 nüfusu: 269560
Değişim(%): 0,88
-
54
54
|
82
Bartın
2015 nüfusu: 190708
2016 nüfusu: 192389
Değişim(%): 0,88
-
55
55
|
82
Adana
2015 nüfusu: 2183167
2016 nüfusu: 2201670
Değişim(%): 0,84
-
56
56
|
82
Balıkesir
2015 nüfusu: 1186688
2016 nüfusu: 1196176
Değişim(%): 0,79
-
57
57
|
82
Elazığ
2015 nüfusu: 574304
2016 nüfusu: 578789
Değişim(%): 0,78
-
58
58
|
82
Afyonkarahisar
2015 nüfusu: 709015
2016 nüfusu: 714523
Değişim(%): 0,77
-
59
59
|
82
Siirt
2015 nüfusu: 320351
2016 nüfusu: 322664
Değişim(%): 0,72
-
60
60
|
82
Sinop
2015 nüfusu: 204133
2016 nüfusu: 205478
Değişim(%): 0,65
-
61
61
|
82
Rize
2015 nüfusu: 328979
2016 nüfusu: 331048
Değişim(%): 0,62
-
62
62
|
82
Çorum
2015 nüfusu: 525180
2016 nüfusu: 527863
Değişim(%): 0,51
-
63
63
|
82
Sivas
2015 nüfusu: 618617
2016 nüfusu: 621224
Değişim(%): 0,42
-
64
64
|
82
Yozgat
2015 nüfusu: 419440
2016 nüfusu: 421041
Değişim(%): 0,38
-
65
65
|
82
Kütahya
2015 nüfusu: 571463
2016 nüfusu: 573642
Değişim(%): 0,38
-
66
66
|
82
Van
2015 nüfusu: 1096397
2016 nüfusu: 1100190
Değişim(%): 0,34
-
67
67
|
82
Zonguldak
2015 nüfusu: 595907
2016 nüfusu: 597524
Değişim(%): 0,27
-
68
68
|
82
Bitlis
2015 nüfusu: 340449
2016 nüfusu: 341225
Değişim(%): 0,22
-
69
69
|
82
Iğdır
2015 nüfusu: 192435
2016 nüfusu: 192785
Değişim(%): 0,18
-
70
70
|
82
Kilis
2015 nüfusu: 130655
2016 nüfusu: 130825
Değişim(%): 0,13
-
71
71
|
82
Erzurum
2015 nüfusu: 762321
2016 nüfusu: 762021
Değişim(%): -0,03
-
72
72
|
82
Mardin
2015 nüfusu: 796591
2016 nüfusu: 796237
Değişim(%): -0,04
-
73
73
|
82
Artvin
2015 nüfusu: 168370
2016 nüfusu: 168068
Değişim(%): -0,17
-
74
74
|
82
Edirne
2015 nüfusu: 402537
2016 nüfusu: 401701
Değişim(%): -0,20
-
75
75
|
82
Muş
2015 nüfusu: 408728
2016 nüfusu: 406501
Değişim(%): -0,54
-
76
76
|
82
Ağrı
2015 nüfusu: 547210
2016 nüfusu: 542255
Değişim(%): -0,90
-
77
77
|
82
Ardahan
2015 nüfusu: 99265
2016 nüfusu: 98335
Değişim(%): -0,93
-
78
78
|
82
Kars
2015 nüfusu: 292660
2016 nüfusu: 289786
Değişim(%): -0,98
-
79
79
|
82
Şırnak
2015 nüfusu: 490184
2016 nüfusu: 483788
Değişim(%): -1,30
-
80
80
|
82
Hakkari
2015 nüfusu: 278775
2016 nüfusu: 267813
Değişim(%): -3,93
-
81
81
|
82
Tunceli
2015 nüfusu: 86076
2016 nüfusu: 82193
Değişim(%): -4,51
-
82
82
|
82
Toplam
2015 nüfusu: 78741053
2016 nüfusu: 79814871
Değişim(%): 1,36