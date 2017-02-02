Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin 2016'da yüzde 2,1, 2017'de ise yüzde 2,7 oranında büyüyeceğini öngördü.

Banka'nın 11 Ocak'ta yayımlanan "Küresel Ekonomik Beklentiler" (GEP) raporunda 2016'da yüzde 2,5, 2017'de yüzde 3, 2018'de yüzde 3,5 ve 2019'da yüzde 3,7 büyüme tahmin edilmişti.

Raporda, Türkiye'nin kuvvetli toparlanmayı engelleyen güçlükler ile karşı karşıya olduğu belirtilerek, net ihracatın ve kamu harcamalarının 2017 yılı büyümesinde etkili olacağı ifade edildi.

Bloomberg HT