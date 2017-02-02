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Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı

Dünya Bankası, Türkiye için 2017 büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,7'ye revize etti

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:54:45 Güncelleme: 10:57:15

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin 2016'da yüzde 2,1, 2017'de ise yüzde 2,7 oranında büyüyeceğini öngördü. 

Banka'nın  11 Ocak'ta yayımlanan "Küresel Ekonomik Beklentiler" (GEP) raporunda 2016'da yüzde 2,5, 2017'de yüzde 3, 2018'de yüzde 3,5 ve 2019'da yüzde 3,7 büyüme tahmin edilmişti. 

Raporda, Türkiye'nin kuvvetli toparlanmayı engelleyen güçlükler ile karşı karşıya olduğu belirtilerek, net ihracatın ve kamu harcamalarının 2017 yılı büyümesinde etkili olacağı ifade edildi. 

Bloomberg HT

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