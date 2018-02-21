Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının Gürcistan ve Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan ticaretin, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden gerçekleştirilmesi bizim önemli hedeflerimizden biri" dedi
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Arslan, Gürcistan, Başbakan Yardımcısı Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dimitri Kumsişvili ile Bakanlık Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.
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Türkiye Gürcistan ikili ilişkilerinin tarihten gelen bağlarla önemli boyutlara eriştiğine işaret eden Arslan, Gürcistan'ın, Türkiye'nin Kafkasya'daki stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi.
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Arslan, Fetullahçı Terör Örgütü, PKK, DEAŞ, PYD ve YPG gibi terör örgütlerine yönelik operasyonlarda Gürcistan'ın Türkiye'nin yanında yer aldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:
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"15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından 19 Temmuz'da Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, ülkemizi ziyaret ederek bize olan desteğini bütün dünyaya göstermiştir."
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Gürcistan ile ticaret hacminin 2016'da 1,5 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirten Arslan, bu hacmin daha da artacağına inandığını dile getirdi.
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Arslan, Bakü-Tiflisf-Kars Demiryolu hattının iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine büyük katkı sağlayacağının altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu:
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"Ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları bu denli bir projeyle taçlandırmak iki ülke içinde gurur verici. Bu projeyle Asya ile Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturmuş olduk. Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan ticaretin Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden gerçekleştirilmesi bizim önemli hedeflerimizden biri."
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Bütün ülkelerin terörden etkilendiğini anlatan Arslan, terörün tamamen ortadan kaldırılması konusunda Gürcistan ile çok önemli iş birliği yaptıklarını kaydetti.
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Kumsişvili de iki ülke arasında çok önemli iş birlikleri olduğunu belirterek, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun Gürcistan için çok önemli olduğunu söyledi.
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Türkiye'ye, Gürcistan'nın toprak bütünlüğünü desteklediği için teşekkür eden Kumsişvili, "Bizim terörizme karşı beraber mücadele etmemiz gerekiyor. İhtiyaç olduğunda Gürcistan her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır" dedi.
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DEV PROJEDE GERİ SAYIM BAŞLADI! BUGÜN AÇILIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla Bakü'den bugün ilk resmi tren seferi başlatılacak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında taşınacak yükün yıllık 50 milyon tona ulaşması hedefleniyor.
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AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2007 yılında ihalesi yapılan ve Temmuz 2008'de temeli atılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin 79 kilometresi Türkiye'den, 246 kilometresi Gürcistan'dan, 504 kilometresi ise Azerbaycan'dan geçiyor. Projede Türkiye'den Gürcistan'a ulaşım sınır tüneliyle sağlanıyor. Tünelin 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan sınırlarında bulunuyor.
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"ULUSLARARASI TAŞIMA POTANSİYELİ YILLIK 50 MİLYON TON"
Hatla Ortadoğu'yu Marmaray üzerinden Avrupa'ya bağlayan demiryolu ağı sayesinde Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa ülkeleri arasında ulaşım daha kolay olacak. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağlantısıyla uluslararası taşıma potansiyeli yıllık 50 milyon tona ulaşacak.
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Söz konusu projeyle Marmaray ve bu projeleri destekleyen diğer demiryolu projelerinin inşasıyla Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya çok büyük hacimde taşınabilecek yüklerin önemli bir bölümü Türkiye'de kalacak. Böylece Türkiye, uzun vadede milyarlarca dolar taşıma geliri elde edebilecek.
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Hattın hizmete alınmasıyla 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşınacak. Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa ülkeleri arasında, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağlantısıyla yıllık 50 milyon tona ulaşacak uluslararası taşıma potansiyeli ortaya çıkacak. Bölgeye gerek istihdam gerekse ticari açıdan canlılık getirecek proje, enerji sektöründeki Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum projelerinden sonra her üç ülkenin gerçekleştirdiği üçüncü büyük proje oldu.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Demir İpek Yolu" olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Türkiye için büyük önem taşıdığını söyledi. projeyle Londra'dan kalkan bir trenin Pekin'e kadar kesintisiz gidebileceğini belirten Arslan, Demir İpek Yolu'nun güzergahtaki ülkeler ve bölgeye çok ciddi katma değer oluşturacağını bildirdi.
Arslan, hattın, bölgenin ekonomisini canlandıracağını ve ürünlerin hedef pazarlara erişmesine vesile olacağını vurgulayarak, projenin Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt gibi cazibe merkezleri kapsamındaki illerin gelişimi bakımından da önemli olduğunu kaydetti.
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İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlıkta düzenlenen, TCDD Taşımacılık AŞ ile OMSAN Lojistik AŞ arasında lokomotif ve vagon kiralanmasına ilişkin işbirliği protokolü imza törenine katıldı.
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Demiryolu sektörünün serbestleşmesi için yıllarca süren meşakkatli çabanın başarıyla sonuçlandığını belirten Arslan, AK Parti hükümetlerinin iktidara gelmesiyle başlayan serbestleşme çalışmalarının, Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun ile yasal bir zemin bulduğunu söyledi. Arslan, düzenleme ile TCDD Genel Müdürlüğünün demiryolu altyapı işletmecisi, TCDD Taşımacılık AŞ'nin ise demiryolu tren işletmecisi kuruluş olarak tanımlandığını ifade etti.
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TCDD Taşımacılık AŞ'nin 1 Ocak'tan itibaren fiilen faaliyete başladığını anımsatan Arslan, "Şimdi de demiryollarında ülkemizin ilk özel sektör şirketiyle tanışıyoruz. OMSAN Lojistik AŞ, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne başvurması sonucunda 'ilk özel demiryolu tren işletmecisi' statüsüne sahip şirket oldu. Şirket, TCDD Taşımacılık AŞ'den Demirdağ-İskenderun parkurunda yapılacak cevher taşımalarında kullanılmak üzere 15 adet elektrikli lokomotif ve 350 adet cevher vagonu kiraladı." diye konuştu.
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Arslan, Ak Parti hükümetleri öncesinde demiryolu sektörünün adeta enkaz olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:
"1951-2004 yılları arasında yılda ortalama 18 kilometre olmak üzere toplam 945 kilometre demiryolu yapılmış. Bugün itibariyle bin 213 km yüksek hızlı tren hattı yaparak Avrupa'nın 6. dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi olduk. Demiryolu ağını 10 bin 959 kilometreden, 12 bin 532 kilometreye yükselttik. Sinyalli hat uzunluğumuzu 2 bin 449 kilometreden 5 bin 462 kilometreye çıkardık. Elektrikli hat uzunluğumuzu 2 bin 122 kilometreden, 4 bin 350 kilometreye ulaştırdık. 10 bin kilometrenin üstünde demiryolu hattını yeniledik."
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Testleri devam eden Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattında çok önemli aşamaya geldiklerini belirten Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, 30 Ekim'de Bakü'den ilk resmi tren seferimizi başlatacağız. Tren, kesintisiz şekilde yeni hattan Kars'a kadar gelecek. Sonrasında yükü nereye götürmek isterlerse, ister Akdeniz'e indirsinler, isterlerse kesintisiz şekilde ülkemizin en batı ucuna, Avrupa'ya göndersinler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Gürcistan yetkililerinin katılımı ile inşallah ilk resmi seferi başlatmış olacağız. Böylece hattı açmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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Arslan, yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 35,1 milyon yolcu taşıdıklarını bildirerek, TCDD Taşımacılık AŞ'nin tüm iştirakleriyle 2016'da 89 milyon yolcu taşınırken, 2017'nin 9 aylık döneminde 61,7 milyon yolcuya ulaşıldığını ifade etti. 2023'e kadar 3 bin 500 kilometre yüksek hızlı, 8 bin 500 kilometre hızlı ve bin kilometre konvansiyonel olmak üzere 13 bin kilometre demiryolu yapma hedefinde olduklarını dile getiren Arslan, bu hedef çerçevesinde, 3 bin 953 kilometrelik hatta yapım çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
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Arslan, 5 bin 277 kilometrelik yüksek hızlı ve hızlı tren hattının ise edüt-proje hazırlama çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, "2023 yılında toplamda 25 bin kilometre demiryolu uzunluğuna ulaşılması hedefine koşar adım ilerliyoruz." dedi.
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"İLİŞKİLERİN GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ"
Öte yandan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakü-Kars-Tiflis demiryolu projesinin Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan kardeşliğinin, beşeri ilişkilerinin ve ticaretinin geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.
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Türkiye'de yılda 26,5 milyon ton yükün demiryoluyla elleçlendiğini bildiren Arslan, "Söz konusu demiryolu projesi, Londra'dan Pekin'e demiryolunu kesintisiz hale getirerek orta koridor anlamında ülkemiz üzerinden yapılan taşımaları cazip hale getirdiğinde biz sadece Çin'den Avrupa'ya giden yüklerin yüzde 10'unu alabilsek 30 milyon ton ilave yük kapasitesi oluşturmuş olacağız." diye konuştu.
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Arslan, ülke genelinde demiryoluyla yapılan elleçlemeyle kıyaslandığında sadece bu projenin ülkeye getireceği yük miktarının ciddi bir rakam olduğuna dikkati çekerek, başlangıçta çok daha düşük olmak üzere zaman içinde bu rakama erişileceğini söyledi.
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"GÜZERGAHTAKİ TÜM ÜLKELER YARARLANACAK"
Londra'dan Pekin'e demiryolunu kesintisiz hale getirecek projeden güzergahtaki bütün ülkelerin yararlanacağına işaret eden Arslan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan'dan Pakistan, Afganistan ve Hindistan'a kadar bu hatlar üzerinden pek çok ülkeye yük taşıma şansı bulunduğunu dile getirdi.
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Arslan, projenin özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından çok önemsendiğini vurgulayarak, "Başından beri her türlü desteği verdikleri için onlara müteşekkirim. Arkanızda sağlam bir irade ve sağlam bir duruş olursa bu projeleri rahatlıkla hayata geçirebiliyorsunuz. Onun keyfi de bir başka şeyle kıyaslanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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Projede zorlu süreçlerin geride bırakıldığını belirten Arslan, şöyle konuştu:
"Test sürüşü için 27 Eylül'de Gürcistan ve Azerbaycan ilgili bakanlarıyla Tiflis'ten bindik, yeni yapılan hattın tamamını Kars'a kadar demiryoluyla kesintisiz gelmiş olduk. Yaklaşık bir aylık çalışma sonucunda bu ay sonunda projeyi tamamen bitirip yük ve yolcu anlamında ticari hizmete başlamış olacağız. Taşımalarla ilgili 3 ülkeden yetkili kuruluşlar birlikte çalışıyor. TCDD ve TCDD Taşımacılık da gerekli görüşmeleri yapıyor. Birçok ülkeyle yük bağlantıları sağlanmış durumda. Demiryolu yük taşımalarıyla ilgili yaklaşık 1 yıl önceden bağlantı sağlamak gerekiyor. İnşallah açılır açılmaz milyon rakamlarıyla ifade edebileceğimiz taşımalar olabilecek."
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Arslan, BTK projesinin bölgenin kalkınması için önemine dikkati çekerek, Erzurum'da inşa edilen lojistik merkezinin bitmek üzere olduğunu, Kars'taki lojistik merkezi inşaatının ise devam ettiğini söyledi. Bu merkezlerle Çin'den Orta Asya'dan gelen yük hareketlerinin her iki il üzerinden de Karadeniz'e Ortadoğu'ya Afrika'ya dağılma şansı olduğuna değinen Arslan, "İnşallah 'asrın projesi' olarak anılan Bakü-Tiflis-Kars Projesi'ni yaklaşık bir ay sonra ticari taşımalara açtığımızda hem bölge illeri, hem ülkemiz bundan çok faydalanacak. Tiflis'ten trene binip Kars'a kadar kesintisiz geldiğimizde ülkem adına yaşadığım hazzı, gururu tarif etmekte zorlanıyorum. Ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
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"ORTA KORİDOR TAŞIMA SÜRELERİNİ KISALTACAK"
Ayrıca, Çin'den Avrupa'ya uzanan ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ni bünyesinde barındıran orta koridorun uluslararası taşımacılıktaki önemine de değinen Bakan Arslan, "Orta koridor, taşıma sürelerini kısaltacak, çok daha kolay ve çok daha ekonomik hale getirecek" dedi.
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Bakan Arslan, Tarihi İpek Yolu Projesi'nin önemine işaret ederek, "Bu projenin amacı, Çin'den başlayarak Asya'daki, Orta Asya'daki yük hareketinin Avrupa'ya eriştirilmesi ve bu koridor üzerindeki bütün ülkelerin ulaştırma koridorlarını buna uygun hale getirmesi" diye konuştu.
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"TAŞIMACILIK DAHA EKONOMİK OLACAK"
"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın yük taşıma süresini kısaltarak ticarete çok önemli katkı sağlayacağını ve özellikle taşımacılığın da ekonomik hale getirileceğini herkes kabul etti ve herkes vurguladı" diyerek sözlerine devam eden Bakan Arslan şu ifadeleri kullandı:
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"Biz de ülke olarak dedik ki biz orta koridoru çok önemsiyoruz, bundan yararlanmak istiyoruz. Bu coğrafyadaki bütün ülkelerin yük hareketini kolaylaştırmak adına orta koridorun tamamlayıcısı olan bölünmüş yolları, demiryollarını, havaalanlarını ve bunları deniz limanlarına bağlamayı çok önemsiyoruz."
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"BAKÜ-TİFLİS KARS DEMİRYOLU PROJESİ HAZİRAN SONUNDA BİTİYOR"
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin haziran sonunda tamamlanıp seferlere başlanacağını anımsatan Bakan Arslan, Türkiye'nin orta koridoru tamamlamasının diğer ülkelerin gündeminde de olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
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"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ülkemizin orta koridorun önemli halkasını teşkil ediyor olması nedeniyle bütün bu projeleri önemsiyoruz. Bu projeleri hizmete sunarken de ülkemiz insanının seyahat konforunu artırıyoruz, erişimini kolaylaştırıyoruz. Ülke içerisindeki yük hacmini artırarak taşımayı kolaylaştırıyoruz. Dolayısıyla ekonomik girdi sağlıyoruz"
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BAKÜ-TİFLİS-KARS İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin tamamlanma aşamasına geldiğine işaret ederek, "İki ay içerisinde inşaatları bitirip ondan sonraki iki aylık süreçte de testlerini yapıp haziran ayı içerisinde artık Bakü-Tiflis-Kars Projesiyle dizel lokomotif işletmeciliğine geçmek istiyoruz." dedi.
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Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kar yağışının ve soğuk havanın bölgeye ve ülkeye bereket getirdiğini ancak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ndeki çalışmaları aksattığını dile getirdi.
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Bu sebeple bugünlerde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin çalışmalarına özellikle sahada daha çok yoğunlaşacaklarını vurgulayan Arslan, "İki ay içerisinde inşaatları bitirip ondan sonraki iki aylık süreçte de testlerini yapıp haziran ayı içerisinde artık Bakü-Tiflis-Kars Projesiyle dizel lokomotif işletmeciliğine geçmek istiyoruz çünkü bu proje sadece ülkemiz için değil, ülkemiz üzerinden ticaret yapmak isteyen bütün dünya ülkeleri için önemli proje. Çin'den, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan gelen yük hareketi ülkemiz üzerinden Avrupa'ya gidebilecek." diye konuştu.
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Arslan, proje ile Avrupa'dan gelen yükün Türkiye üzerinden Asya'ya götürüleceğine işaret ederek, "Bu sadece taşımacılık anlamında ülkemize sağlayacak katma değer değil bütün bu dünyadaki taşımacılık sistemine entegre olmakla birlikte biz demiryolu sektöründe çok daha fazla yük taşıyabilir hale geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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Projenin Türkiye'yi demiryolu sektöründe daha aktif hale getireceğine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:
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"Bakü-Tiflis-Kars'ın böyle bir özelliği ve böyle bir önemi var. Demiryolu açısından düşündüğünüz zaman, Edirne'den Kars'a kadar demiryolu var.
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Yani Avrupa'dan gelen demiryolu Marmaray projesi marifetiyle iki kıtayı denizin altından geçerek Kars'a kadar geliyor ancak Kars sonrası yok.
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Bunun önemli, eksik olan halkasını tamamlamak adına Bakü-Tiflis-Kars Projesi ile ilgili süreçler devam ediyor ve inşaat aslında bitme aşamasına geldi ancak kış şartlarında bazı yerlerde çalışabildik, bazı yerlerde çalışmadık çünkü bu sene kış çok çetin geçti."
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TÜRKİYE'NİN YANI SIRA DÜNYADA BU PROJEYİ TAKİP EDİYOR
Türkiye kadar dünya ülkelerinin de söz konusu projeyi takip ettiğini vurgulayan Arslan, projenin Pakistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısında da gündeme geldiğini hatırlattı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta Pakistan'da olduklarını anımsatan Arslan, şöyle devam etti:
"Malumunuz Pakistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatının toplantısındaydık ki orada 10 ülke var. Bu proje aşağı yukarı bütün bu ülkeleri ilgilendiriyor.
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Onların da hepsinin merakla ve önemle beklediği Bakü-Tiflis-Kars'ın bitmesi. Orta koridoru yani Avrupa, Asya arasındaki taşımacılık koridorları açısından düşündüğümüzde orta koridoru en hızlı, en kestirme kısa mesafeye kavuşturacak olan Bakü-Tiflis-Kars'ın bir an önce bitmesini bekliyorlar.
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"ÇİN-AVRUPA ARASINDAKİ ULAŞIM SÜRESİ 3,5 KAT AZALACAK"
Çin'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, dünya pazarlarına giden bir ürünün deniz yoluyla 45 ile 60 gün arasında varabildiğini söyleyen Bakan Ahmet Arslan, yine Rusya, kuzey koridor üzerinden giden bir ürünün de bir aydan fazla sürede adresine ulaşabildiğine dikkati çekti.
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Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin zaman ve maliyet kaybını azaltacağını ifade ederek, "Orta koridorun tamamlayıcısı olarak Bakü-Tiflis-Kars bittiğinde Çin'den gelen bir yük, demiryolu ile 15 günde Avrupa'ya gidebilecek.
Bunun anlamı ne? Mesafe 3-3,5 kat azalmış olacak. Hem zamandan tasarruf hem maliyetten tasarruf olacak. Dolayısıyla ekonomik olmayan birçok taşıma, taşıma süresi 45 günden 15 güne düştüğünde ekonomik hale gelecek." dedi.
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