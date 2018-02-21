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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Demir İpek Yolu" olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Türkiye için büyük önem taşıdığını söyledi. projeyle Londra'dan kalkan bir trenin Pekin'e kadar kesintisiz gidebileceğini belirten Arslan, Demir İpek Yolu'nun güzergahtaki ülkeler ve bölgeye çok ciddi katma değer oluşturacağını bildirdi.

Arslan, hattın, bölgenin ekonomisini canlandıracağını ve ürünlerin hedef pazarlara erişmesine vesile olacağını vurgulayarak, projenin Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt gibi cazibe merkezleri kapsamındaki illerin gelişimi bakımından da önemli olduğunu kaydetti.