Halkalı Sirkeci tren hattı inşaatı havadan görüntülendi

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Kimi vatandaşlar projenin çok uzun sürdüğü ve geciktiğini belirtirken kimileri de projenin bitmesini dört gözle beklediklerini ifade ettiler. Çevrede oturan vatandaşlar inşaatın birkaç ay öncesine kadar durma noktasına geldiğini birkaç ay içinde ise gözle görülür bir şekilde inşaat sürecinde ilerleme olduğunu ifade etti.