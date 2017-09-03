İŞ-YAŞAM
Sosyal medyanın en çok kazanan fenomenleri
13 Mart 2017 Pazartesi, 13:42:30 | Güncelleme: 03 Eylül 2017 Pazar, 10:33:37
HABERTURK.COM
Şöhretin ve zenginliğin kapılarını aralamak için artık televizyon olmazsa olmaz değil. Youtube, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarındaki eğilimleri iyi farkeden yeni nesil bu sayede oturduğu yerden milyonlarca dolar kazanabiliyor. İşte Haberturk.com olarak derlediğimiz sosyal medyadan en çok gelir elde eden fenomenler
-
1
1
|
105
Şöhretin ve zenginliğin kapılarını aralamak için artık televizyon olmazsa olmaz değil. Pek çok sıradan insan sadece Youtube, Instagram, Facebook gibi mecralarda ürettikleri içeriklerle popüler oldu.
-
2
2
|
105
Fenomen olarak hayatımıza giren sosyal medya ünlüleri, şöhretlerinin yanı sıra sayıları milyonları aşan takipçi sayıları ve yarattıkları etkileşim sayesinde markalar tarafından da reklam mecrası olarak değerlendiriliyor.
-
3
3
|
105
Sadece sosyal medyada fotoğraf, video ve hikaye paylaşarak milyonlar kazanan fenomenleri Haberturk.com olarak araştırdık ve derledik. İşte bir yılda, sosyal medyadan en çok gelir elde eden fenomenler.
-
4
-
5
5
|
105
Danielle Bernstein - 600 bin $
-
6
-
7
7
|
105
Julia Sarinana - 800 bin $
-
8
-
9
-
10
-
11
11
|
105
Jason Stein - 1.2 milyon $
-
12
12
|
105
Cameron Dallas - 1.2 milyon $
-
13
13
|
105
Samuel de Luque (Vegetta777) - 1.3 milyon $
-
14
14
|
105
Jane Aldridge - 1.5 milyon $
-
15
15
|
105
Taylor Caniff - 1.5 milyon $
-
16
16
|
105
Fernando Flores (Fernanfloo) - 1.6 milyon $
-
17
17
|
105
Logan Paul - 1.6 milyon $
-
18
18
|
105
Julia Engel - 1.8 milyon $
-
19
19
|
105
Ryan Higa (NigaHiga) - 1.9 milyon $
-
20
20
|
105
Jenna Marbles - 2 milyon $
-
21
21
|
105
Page Kennedy - 2 milyon $
-
22
22
|
105
Hayes Grier - 2.1 milyon $
-
23
23
|
105
Michelle Herrera (ihascupquake) - 2.4 milyon $
-
24
24
|
105
Ruben Gunderson (ElRubiousOMG) - 2.5 milyon $
-
25
25
|
105
Rosanna Pansino - 2.5 milyon $
-
26
26
|
105
Andrew Bachelor (King Bach) - 2.8 milyon $
-
27
-
28
28
|
105
Michelle Phan - 3 milyon $
-
29
29
|
105
Nash Grier - 3.1 milyon $
-
30
30
|
105
Whindersson Nunes - 3.25 milyon $
-
31
31
|
105
Olajide Olatunji (KSI) - 3.5 milyon $
-
32
32
|
105
Evan Fong (VanossGaming) - 4.1 milyon $
-
33
33
|
105
Colleen Ballinger (Psycho Soprano) - 5 milyon $
-
34
34
|
105
Rhett and Link - 5 milyon $
-
35
35
|
105
Dude Perfect - 5.3 milyon $
-
36
36
|
105
German Garmendia (holasoygerman) - 5.5 milyon $
-
37
37
|
105
Mark Fischbach (Markiplier) - 5.5 milyon $
-
38
38
|
105
Dan Middleton (DanTDM) - 5.7 milyon $
-
39
39
|
105
Cara Delevingne - 6 milyon $
-
40
40
|
105
Lindsey Stirling - 6 milyon $
-
41
41
|
105
Sean MCLoughlin (Jacksepticeye) - 6.2 milyon $
-
42
42
|
105
Tyler Oakley - 6.4 milyon $
-
43
43
|
105
Peter Shukoff & Lloyd Ahlquist (Epic Rap Battles) - 6.5 milyon $
-
44
-
45
45
|
105
Lilly Singh (Superwoman) - 7.5 milyon $
-
46
46
|
105
Roman Atwood - 8 milyon $
-
47
47
|
105
Benny & Rafi Fine (TheFineBros) - 8.5 milyon $
-
48
48
|
105
Chiara Ferragni - 12 milyon $
-
49
49
|
105
Melissa Joan Hart - 14 milyon $
-
50
50
|
105
Felix Arvild Ulf (PewDiePie) - 15 milyon $
-
51
-
52
52
|
105
Bazı fenomenlerin Twitter'da reklam için mesaj başına istediği ücretler.
-
53
53
|
105
Sandra Wilkinson - 7800 $
-
54
-
55
-
56
56
|
105
Kim Kardashian - 10 bin $
-
57
57
|
105
Dr. Drew Pinsky - en az 10 bin $
-
58
58
|
105
Khloe Kardashian - 13 bin $
-
59
59
|
105
25 yaşındaki Jack Morris ve Lauren Bullen ise işlerini bırakıp sırt çantasıyla gezmeye başlayarak, sosyal medya sayesinde milyoner olanlardan.
-
60
60
|
105
Sosyal medyanın en gözde çiftlerinden biri olan ikili, yola çıkmadan önce sıradan işlerle ilgileniyordu.
-
61
61
|
105
Jack Morris, 17 yaşında okulu bıraktıktan sonra çalışma hayatına atılmış.
-
62
62
|
105
Sabah 9 ve akşam 5 arasında halı satıcılığı yapan Morris, biriktirdiği parayla Bangkok'a tek yön bir bilet aldı ve hayatı değişti.
-
63
63
|
105
Yanına sadece sırt çantası alan ve derme çatma otellerde konaklayan Morris, birkaç ay sonra parasız kalsa da pes etmemiş.
-
64
64
|
105
Ülkesine dönmenin eşiğindeyken açtığı Instagram hesabıyla gezilerindeki fotoğrafları paylaşmaya başlayan Morris'in şansı açılmış ve takipçi sayısı artınca reklam teklifleri almaya başlamış.
-
65
65
|
105
Şu an 2 milyon takipçisi olan Jack Morris, paylaştığı fotoğraflarda markaları etiketlemek için en az 9 bin $ alıyor.
-
66
66
|
105
2016 yılında sponsorla Fiji'ye giden Jack Morris, hayatının aşkı Lauren Bullen ile de bu sayede tanışmış.
-
67
67
|
105
Bullen de benzer şekilde işini bırakıp seyahate çıkanlardan. 1.5 milyon takipçisi olan Bullen, bir resim için en az 7 bin 500 dolar alıyor.
-
68
68
|
105
Şimdi evli olan çift, gezmediği zaman Endonezya'nın gözde tatil şehri Bali'de yaşıyorlar.
-
69
69
|
105
Çiftin, Bullen'ın doğum günü için gittiği Kenya'da zürafalarla birlikte yaptığı kahvaltı sosyal medyayı sallamıştı.
-
70
70
|
105
Binlerce insanın hayalini süsleyen yaşamlarıyla manşetlerden düşmeyen çiftin gençlere tavsiyesi de net.
-
71
71
|
105
Planlama yapmadan, tek yön bir uçak biletiyle merak ettikleri yerlere gitmelerini ve sosyal olmaları gerektiğini söylüyorlar.
-
72
72
|
105
Çiftin sadece tanıştıktan sonraki yıllık kazançları 2 milyon doların üzerinde.
-
73
73
|
105
Sporcular da sosyal medya reklamlarından inanılmaz paralar kazanıyorlar. Hatta kulüplerden aldıkları maaşlarla konuşulsa da, asıl voliyi sponsorluk gelirlerinden vuruyorlar.
-
74
74
|
105
NBA şampiyonu ve all star Stephen Curry, kulübünden yılda 12 milyon dolar kazanırken sponsorlarından 35 milyon dolar elde ediyor.
-
75
75
|
105
Hoolkit'in araştırmasına göre sosyal medyada en fazla ekonomik değere sahip 10 sporcu ve paylaştıkları sponsorlu içerik sayısı şöyle:
-
76
-
77
77
|
105
Toplam Takipçi: 22.9 milyon
Sponsorlu İçerik: 79
Mesaj Başı Etkileşim: 157.332
-
78
78
|
105
15.5 MİLYON DOLAR SOSYAL MEDYA DEĞERİ
-
79
79
|
105
LEBRON JAMES - BASKETBOLCU
-
80
80
|
105
Toplam Takipçi: 90.1 milyon
Sponsorlu İçerik: 65
Mesaj Başı Etkileşim: 252.325
-
81
81
|
105
17.4 MİLYON DOLAR SOSYAL MEDYA DEĞERİ
-
82
82
|
105
VİRAT KOHLİ - KRİKET OYUNCUSU
-
83
83
|
105
Toplam Takipçi: 64.8 milyon
Sponsorlu İçerik: 62
Mesaj Başı Etkileşim: 344.929
-
84
84
|
105
31.1 MİLYON DOLAR SOSYAL MEDYA DEĞERİ
-
85
85
|
105
ZLATAN IBRAHIMOVIC - FUTBOLCU
-
86
86
|
105
Toplam Takipçi: 56.6 milyon
Sponsorlu İçerik: 68
Mesaj Başı Etkileşim: 371.916
-
87
87
|
105
32.7 MİLYON DOLAR SOSYAL MEDYA DEĞERİ
-
88
88
|
105
JAMES RODRIGUEZ - FUTBOLCU
-
89
89
|
105
Toplam Takipçi: 76.2 milyon
Sponsorlu İçerik: 109
Mesaj Başı Etkileşim: 320.927
-
90
90
|
105
43.4 MİLYON DOLAR SOSYAL MEDYA DEĞERİ
-
91
-
92
92
|
105
Toplam Takipçi: 163.7 milyon
Sponsorlu İçerik: 146
Mesaj Başı Etkileşim: 300.269
-
93
93
|
105
55.9 MİLYON DOLAR SOSYAL MEDYA DEĞERİ
-
94
-
95
95
|
105
Toplam Takipçi: 70.4 milyon
Sponsorlu İçerik: 163
Mesaj Başı Etkileşim: 298.905
-
96
96
|
105
65.1 MİLYON DOLAR SOSYAL MEDYA DEĞERİ
-
97
-
98
98
|
105
Toplam Takipçi: 31.1 milyon
Sponsorlu İçerik: 194
Mesaj Başı Etkileşim: 281.839
-
99
99
|
105
68.1 MİLYON DOLAR SOSYAL MEDYA DEĞERİ
-
100
-
101
101
|
105
Toplam Takipçi: 164.7 milyon
Sponsorlu İçerik: 255
Mesaj Başı Etkileşim: 427.230
-
102
102
|
105
124.5 MİLYON DOLAR SOSYAL MEDYA DEĞERİ
-
103
103
|
105
CRISTIANO RONALDO - FUTBOLCU
-
104
104
|
105
Toplam Takipçi: 276.7 milyon
Sponsorlu İçerik: 580
Mesaj Başı Etkileşim: 1 milyon 158 bin 550
-
105
105
|
105
935.7 MİLYON DOLAR SOSYAL MEDYA DEĞERİ