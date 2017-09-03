İŞ-YAŞAM

Sosyal medyanın en çok kazanan fenomenleri

13 Mart 2017 Pazartesi, 13:42:30 HABERTURK.COM

Şöhretin ve zenginliğin kapılarını aralamak için artık televizyon olmazsa olmaz değil. Youtube, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarındaki eğilimleri iyi farkeden yeni nesil bu sayede oturduğu yerden milyonlarca dolar kazanabiliyor. İşte Haberturk.com olarak derlediğimiz sosyal medyadan en çok gelir elde eden fenomenler

  • 1 Sosyal medyanın en çok kazanan fenomenleri
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    Şöhretin ve zenginliğin kapılarını aralamak için artık televizyon olmazsa olmaz değil. Pek çok sıradan insan sadece Youtube, Instagram, Facebook gibi mecralarda ürettikleri içeriklerle popüler oldu.

  • 2 Sosyal medyanın en çok kazanan fenomenleri
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    Fenomen olarak hayatımıza giren sosyal medya ünlüleri, şöhretlerinin yanı sıra sayıları milyonları aşan takipçi sayıları ve yarattıkları etkileşim sayesinde markalar tarafından da reklam mecrası olarak değerlendiriliyor. 

  • 3 Sosyal medyanın en çok kazanan fenomenleri
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    Sadece sosyal medyada fotoğraf, video ve hikaye paylaşarak milyonlar kazanan fenomenleri Haberturk.com olarak araştırdık ve derledik. İşte bir yılda, sosyal medyadan en çok gelir elde eden fenomenler.

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  • 4 Sosyal medyanın en çok kazanan fenomenleri
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    Aimee Song - 450 bin $

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    Danielle Bernstein - 600 bin $

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YORUMLAR 7
  • Misafir 05 Nisan 2017 Çarşamba 22:11
    Bayrağımızı gördük ya yeter daha ne arıyosunuz :)
  • Misafir 05 Nisan 2017 Çarşamba 20:20
    hepsi algi oyunu..
  • Misafir 14 Mart 2017 Salı 09:16
    olmaz böyle sey dedim
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