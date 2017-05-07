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ABD’nin en genç kadın milyarderlerinden biri olan Snyder, basına pek konuşmayan bir isim olarak tanınıyor. Ailenin tek mirasçısı olarak 2010’da In-N-Out’u yönetmeye başlayan Snyder, yeni restoranlar açarak markanın büyümesini sağlamıştı.