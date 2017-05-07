İŞ-YAŞAM

ABD'nin en genç milyarderlerinin arasına girdi

21 Mart 2017 Salı, 01:46:46

ABD’nin en popüler burger zincirlerinden In-N-Out’un başına, 35 yaşındaki Lynsi Snyder geçti. 35’inci doğum gününde kendisine miras kalan şirketin hisselerinin tümünün kontrolünü ele geçiren Snyder, böylece ABD’nin en genç zenginlerinden biri oldu

  • 1 ABD'nin en genç milyarderlerinin arasına girdi
    1 | 133

    ABD’de altı eyalette 325 restoranı bulunan ve 2013’te değeri 1,1 milyar dolar olan burger zinciri In-N-Out, babasının ölümünden sonra Lynsi Snyder’a miras kalmıştı.

  • 2 ABD'nin en genç milyarderlerinin arasına girdi
    2 | 133

    30’uncu yaş gününde şirketin hisselerinin yüzde 50’sini devralan Snyder, 35 yaşına bastıktan sonra hisselerin tamamını kontrolü altına aldı.

  • 3 ABD'nin en genç milyarderlerinin arasına girdi
    3 | 133

    ABD’nin en genç kadın milyarderlerinden biri olan Snyder, basına pek konuşmayan bir isim olarak tanınıyor. Ailenin tek mirasçısı olarak 2010’da In-N-Out’u yönetmeye başlayan Snyder, yeni restoranlar açarak markanın büyümesini sağlamıştı.

  • 4 ABD'nin en genç milyarderlerinin arasına girdi
    4 | 133

    İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 100 İNSANI

    100- Viktor Vekselberg - 12.4 milyar dolar

    metal, enerji - Rusya

  • 5 ABD'nin en genç milyarderlerinin arasına girdi
    5 | 133

    99- Klaus-Michael Kuehne - 12.4 milyar dolar

    gemi - Almanya

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 15
  • Misafir 4 dakika önce
    bana ne cokta onemliydi
  • Misafir 24 Mart 2017 Cuma 20:20
    Vay anam
  • Misafir 22 Mart 2017 Çarşamba 09:51
    Bu bill gates de birinciliği bırakmadı senelerce
  • Misafir 22 Mart 2017 Çarşamba 09:29
    erdoğan nerde ilk 3 te sanmıştım ...
  • Misafir 22 Mart 2017 Çarşamba 01:39
    Dünyanin en zengin adamlari Rotschild ve Rockefeller dir, bunu hala ögrenmedinizmi?
  • Misafir 21 Mart 2017 Salı 19:17
    Zenginimiz bile fakir.
  • Misafir 23 Mart 2017 Perşembe 02:11
    DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMI KARNI DOYAN DIR
  • Misafir 21 Mart 2017 Salı 13:36
    Yazılımdan yani havadan kendilerini zengin etmişler. Tek buğday tanesi üretmeden.
  • Misafir 23 Mart 2017 Perşembe 22:07
    yazılım yani hava derken? aferin bu kafayla devam. ama bir sonraki yorumunu buğdayla yaz
  • Misafir 21 Mart 2017 Salı 13:23
    Amerikan zenginlerinin varlığı bir hafıza kartına sığacak kadar yazılım. Havadan zengin olmuşlar. İnsanlık için ürettikleri hiç bir şey yok. Bizim zenginler ise zenginler aleminin hamalı. Çalış, Yap, üret, taşı !!
  • Misafir 21 Mart 2017 Salı 17:12
    İnsanlık için yazılımdan daha önemli ne olabilir sence? Yazılım hayatın hangi alanında yok? Bindiğin oto, izlediğin tv, yediğin ekmek, tıbbi tedaviler, elindeki telefon. Yazılım olmadan yapılan hiç bir şey yok artık.
  • Misafir 22 Mart 2017 Çarşamba 09:47
    ironi bu değil mi!!!
  • Misafir 21 Mart 2017 Salı 10:52
    Bizim en zenginimiz 3.7 milyar dolar, onlarinki 86 milyar dolar. ne kadar geride oldugumuzun gostergesi olabilir mi?
  • Misafir 21 Mart 2017 Salı 17:46
    ee herıld yani gerimisin sen
  • Misafir 22 Mart 2017 Çarşamba 17:08
    zengiliği neye ihtiyacın olduğu belirler neye sahip olduğun değil..
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 00:17
    sen 3.7 milyar dolar nedemek biliyonmu..kıyaslandığın kişi face in kurucusu.onunlamı kıyaslıyıon.7.5 milyar insanın yaşadığı dünyada.3.7milyar dolar büyük paradır.
Kalan karakter : 2000