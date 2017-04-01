İŞ-YAŞAM
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Zekeriya Mete, CNR Food İstanbul
İŞ-YAŞAM

"Yüzde 50 devlet desteğine ulaştık"

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin öncülük ettiği ve 20-23 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenleyecek CNR Food İstanbul fuarı için 5 ihracatçı birliği ve bir tanıtım grubu birlikte hareket etme kararı aldı

01 Nisan 2017 Cumartesi, 12:21:46 Güncelleme: 12:24:13

Eylül ayında düzenlenecek CNR Food İstanbul fuarının Türk gıda sektörünün en büyük uluslararası ticaret platformu olacağını belirten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, daha fuara 6 ay kalmasına rağmen Ekonomi Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe desteği için gerekli olan katılımcı ve metrekare hedefinin aşıldığını belirtti. Mete, "Katılımcı sayısını tutturamazlar fuar alanını dolduramazlar spekülasyonlarını bitirdik" dedi.



200'DEN FAZLA FİRMA YER ALDI

Fuara ilginin fazla olduğunu ifade eden Zekeriya Mete, "Şuanda 200'ün üzerinde yerli firmaya yer satıldı. Yurtdışından da 20'nin üstünde katılımcı firma yer aldı. Şuanda 15 bin metrekarenin üzerinde bir alanı sattık. Ekonomi Bakanlığı'nın destek için belirlediği oranın üzerine çıktık. Bunu daha da artırmayı planlıyoruz. 10'un üzerinde ülkeden yaklaşık 1000'e yakın ithalatçı ve katılımcı hedefliyoruz. Kuru meyvede, su ürünlerinde, fındıkta, hububatta, çikolata şekerlemede, unlu mamullerde ve yağda çok ciddi ithalatçıları ülkemize getirerek katılımcılarla bir araya getirerek ticari heyet yapacağız" dedi.


İlk fuar olması hasebiyle yabancı katılımcılara milli katılımda devlet desteği verilmiyor. Bu tür fuarlarda ikinci yıl şartı aranıyor" diyen Zekeriya Mete şöyle konuştu: "Aynı uygulama bizim firmaların yurt dışı fuarlara katılımında da geçerli. Bizim için zor olan ilk yıl. Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği'de (ETÜDER) organizasyonda bizimle beraber hareket ediyor. Çok ciddi bir organizasyonu ülkemize kazandırmak için adeta seferber olduk."



YÜZDE 50 DEVLET DESTİĞİNE ULAŞTIK

Bir fuarın uluslararası nitelik kazanması için belli bir katılımcı sayısı ve büyüklüğe ulaşması gerektiğini vurgulayan Mete, "Katılım ve talep çok yüksek. Her geçen gün ilgi artıyor. Bir sonraki yıl çok daha iyi bir fuar bekliyoruz. Şu anki katılımcı sayısı ve metrekare alanıyla Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği %50 devlet desteğine hak kazandık. Bu konuda bazı üyelerimizin ve yabancı firmaların 'sayıyı tutturamazlar fuar alanını dolduramazlar' şeklinde yaptığı spekülasyonların ne kadar yersiz olduğunu gösterdik. Nasıl Gulfood'daDubaililerin yaptığı, Almanya'da Almanların yaptığı, Fransa'da Fransızların yaptığı milli fuarlar varsa, bizde Türkiye'de Türklerin yaptığı CNR Food İstanbul gibi milli ve geniş kapsamlı bir fuarı Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye'ye kazandıracağız" diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
E-ticarette yüzde 6’lık pay, geliri 260 milyar dolar artırır
İŞ-YAŞAM

İhracata 50 milyar dolar destek var
3.4 milyar dolarlık pazar iştah kabartıyor!
İŞ-YAŞAM

3.4 milyar dolarlık pazar iştah kabartıyor
Bakan Zeybekci, İş Dünyası İstişare Toplantısına katıldı
İŞ-YAŞAM

Mart'ta cumhuriyet rekoru kıracağız!
664 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
İŞ-YAŞAM

Dahilde işleme izin belgesi sayısı belli oldu!
Yatırımcılara ilave finansman kaynağı sağlanacak
İŞ-YAŞAM

Ekonomi Bakanlığı açıkladı!
"KOSGEB ile küçük işletmelere 3 milyar lira kredi sağlandı"
İŞ-YAŞAM

Bakan Özlü'den flaş KOSGEB açıklaması!
Kişi başı gelirin en hızlı arttığı iller
İŞ-YAŞAM

İŞTE KİŞİ BAŞI GELİRİN EN HIZLI ARTTIĞI İLLER!
Dünyanın en değerli markaları
İŞ-YAŞAM

DÜNYANIN EN DEĞERLİ MARKALARI BELLİ OLDU!
Anadolu'nun en büyük şirketleri
İŞ-YAŞAM

İŞTE ANADOLU'NUN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ
Faruk Özlü: Kendi markamızı oluşturacağız
İŞ-YAŞAM

"YERLİ MARKA OTOMOBİLDE KONU ÇOK TİCARİ"
"22.50 lira bizim kalıcı fiyatımız değil"
İŞ-YAŞAM

BAKAN ÇELİK'TEN "ET FİYATI" AÇIKLAMASI!
SNC Lavalin, WS Atkins'i satın alıyor
İŞ-YAŞAM

GÜNÜN EN BÜYÜK SATIŞI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme