"Yüzde 50 devlet desteğine ulaştık"

Eylül ayında düzenlenecek CNR Food İstanbul fuarının Türk gıda sektörünün en büyük uluslararası ticaret platformu olacağını belirten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, daha fuara 6 ay kalmasına rağmen Ekonomi Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe desteği için gerekli olan katılımcı ve metrekare hedefinin aşıldığını belirtti. Mete, "Katılımcı sayısını tutturamazlar fuar alanını dolduramazlar spekülasyonlarını bitirdik" dedi.

Fuara ilginin fazla olduğunu ifade eden Zekeriya Mete, "Şuanda 200'ün üzerinde yerli firmaya yer satıldı. Yurtdışından da 20'nin üstünde katılımcı firma yer aldı. Şuanda 15 bin metrekarenin üzerinde bir alanı sattık. Ekonomi Bakanlığı'nın destek için belirlediği oranın üzerine çıktık. Bunu daha da artırmayı planlıyoruz. 10'un üzerinde ülkeden yaklaşık 1000'e yakın ithalatçı ve katılımcı hedefliyoruz. Kuru meyvede, su ürünlerinde, fındıkta, hububatta, çikolata şekerlemede, unlu mamullerde ve yağda çok ciddi ithalatçıları ülkemize getirerek katılımcılarla bir araya getirerek ticari heyet yapacağız" dedi.



İlk fuar olması hasebiyle yabancı katılımcılara milli katılımda devlet desteği verilmiyor. Bu tür fuarlarda ikinci yıl şartı aranıyor" diyen Zekeriya Mete şöyle konuştu: "Aynı uygulama bizim firmaların yurt dışı fuarlara katılımında da geçerli. Bizim için zor olan ilk yıl. Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği'de (ETÜDER) organizasyonda bizimle beraber hareket ediyor. Çok ciddi bir organizasyonu ülkemize kazandırmak için adeta seferber olduk."

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Bir fuarın uluslararası nitelik kazanması için belli bir katılımcı sayısı ve büyüklüğe ulaşması gerektiğini vurgulayan Mete, "Katılım ve talep çok yüksek. Her geçen gün ilgi artıyor. Bir sonraki yıl çok daha iyi bir fuar bekliyoruz. Şu anki katılımcı sayısı ve metrekare alanıyla Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği %50 devlet desteğine hak kazandık. Bu konuda bazı üyelerimizin ve yabancı firmaların 'sayıyı tutturamazlar fuar alanını dolduramazlar' şeklinde yaptığı spekülasyonların ne kadar yersiz olduğunu gösterdik. Nasıl Gulfood'daDubaililerin yaptığı, Almanya'da Almanların yaptığı, Fransa'da Fransızların yaptığı milli fuarlar varsa, bizde Türkiye'de Türklerin yaptığı CNR Food İstanbul gibi milli ve geniş kapsamlı bir fuarı Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye'ye kazandıracağız" diye konuştu.