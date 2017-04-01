Denizbank tahsili gecikmiş ve işletme kredisi portföyünü sattı

Denizbank Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamalarda bulundu. Bankanın açıklamasına göre; tahsili gecikmiş 150.8 milyon TL tutarında bireysel kredi portföyünü 12.9 milyon TL'ye Sümer Varlık Yönetim'e, 100.75 milyon TL tutarında işletme kredisi portföyünü de 5.4 milyon TL'ye Güven Varlık Yönetim'e sattı.

#yatayciftli

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Denizbank'ın KAP'a açıklaması şöyle;

Bankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş 150.802.527 TL tutarında bireysel kredi portföyü ve 100.747.357 TL tutarında işletme kredisi portföyünün satışı için 28 Mart 2017 tarihinde ihale yapılmıştır. İhale sonucuna göre bireysel kredi portföyü 12.900.000 TL bedelle en yüksek teklifi veren Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye, işletme kredisi portföyü ise 5.400.000 TL bedelle en yüksek teklifi veren Güven Varlık Yönetim A.Ş.'ye 31 Mart 2017 tarihinde satılmıştır.