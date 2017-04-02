İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu düzenlenen programa çocukları ve torunlarıyla birlikte katılarak halkı selamladı. Projelerini açıklayarak Unkapanı Köprüsünü deniz altına alacaklarını söyleyen Başkan Topbaş, "İncirli'den E-5 altından Bademli'ye oradan da Gayrettepe'ye gidecek bir metro projesi yapıyoruz" dedi.

Beyoğlu ilçesinde hazırlıkları tamamlanan hizmetlerin ve yapılacak olan yatırımların toplu açılış ve temel atma töreni Kasımpaşa İskele Parkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Kasımpaşa İskele Parkında düzenlenen programda Başkan Kadir Topbaş'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile birlikte ilçede görev alan STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın yapılacağı alan gelen Başkan Kadir Topbaş'ı vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Başkan Kadir Topbaş'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar sürekli olarak 'Kadir Ağabey' diye tezahüratlar yaptı.

BAŞKAN KADİR TOPBAŞ TORUNLARIYLA HALKI SELAMLADI

Başkan Kadir Topbaş programa oğulları Hüseyin ve Ömer Topbaş, kızı Kübra Topbaş Kavurmacı ve torunları Kadir Topbaş, Selim Topbaş, Ali Emir Topbaş, Mehmet Akif Kavurmacı, Ahmet Faruk Kavurmacı, Yusuf Taha Kavurmacı ile birlikte katıldı. Sahneye çıkan Başkan Kadir Topbaş vatandaşları torunlarıyla birlikte selamlayarak, halka karanfil dağıttı. Programın sonunda ise Başkan Topbaş hizmete alınacak olan yatırımların açılış kurdelesini torunlarıyla birlikte kesti.

"UNKAPANI KÖPRÜSÜNÜ DENİZİN ALTINA ALIYORUZ"

Beyoğlu'ndaki toplu açılış ve temel atma programına katılarak konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş:

"Maalesef balıkların yok olduğu gibi kirlenmiş bir Haliç'i Sayın Cumhurbaşkanımız büyük yatırımlar yaparak tertemiz hale getirdi. Biz de İstanbul Boğazından Baltalimanı'ndan tünel açarak Haliç'e su getirdik. Günde Haliç'e 2 bin 265 bin metreküp temiz su giriyor Akıntının çok daha iyi olması için Unkapanı Köprüsü'nü Baliye Caddesinin devamı olarak denizin altına alıyoruz. Unkapanı köprüsü dubalı köprü olmayacak. İhale aşamasına geldik, teklifler alınıyor. Buradan karşıya araçların direk geçişleri sağlanacak" dedi.

"İNCİRLİ'DEN GAYRETTEPE'YE E5'İN ALTINDAN METRO PROJEMİZ VAR"

İstanbullulara metro müjdesi veren Başkan Kadir Topbaş, "Çok önemli olanlardan bir tanesi de İncirli'den gelen E-5 altından gelen bir metro projemiz var. Bademli'ye geliyor, oradan Perpa veya karşı tarafa geçmek üzere Gayrettepe'yle buluşacak. Örnektepe, Perpa o istikametten devam eden metrodan bahsediyorum. Gayrettepe'den sonra Kadıköy'e geçecek. Kasımpaşa'nın Beyoğlu'nun her tarafından metrolarla bağlantıları geliştiriyoruz" diye konuştu.

"HALİÇ'İN İÇERİSİNE HAT ÜZERİNDE FATİH SULTAN MEHMET HAN HEYKELİNİ KOYACAĞIZ"

Topbaş, "Şu anda devam eden çok önemli projelerden bir tanesi Karaköy'den itibaren Koç Müzesi'ne kadar deniz üzerinden yürüme yolu yapıyoruz. 10 metre genişliğinde denizin üzerinde yüzer yol. 2 metresi bisiklet yolu 8 metresi yaya yolu. Fatih Sultan Mehmet Han heykelini koyuyoruz, denizin içerisine. Denizden şahlanmış bir heykel. Karaköy limanında gelen turistler yürüyerek geldikleri zaman Fatih'in heykelini burada görsünler, fotoğraf çeksinler. Koç Müzesi'ne kadar geldikten sonra orada ekolojik köprü yapıyoruz. Çayır çimen güller içerisinden yürüyerek karşıya geçeceksiniz. Oradan yürüyeceksin Feshane'nin önünden iki tane ada var Haliç'te o adaların arasından Leonardo köprüsüyle karşıya geçeceksiniz. Leonardo da Vinci, Kanuni döneminde ufak bir çizim yapmış, onu geliştirdik ve yapacağız" şeklinde konuştu.

"HALİÇ TERSANESİNİ BİLİM TEKNOLOJİ VE İVONASYON MÜZESİ YAPIYORUZ"

Haliç Tersanesiyle ilgili projesini açıklayan Başkan Kadir Topbaş, "Haliç Tersanesi, İstanbul'un fethi kadar eski. Dünyanın en büyük bilim teknoloji ve inovasyon müzesi yapıyoruz. Şu anda projeler bitmek üzere. Bütün dünya burayı konuşacak ve buraya gelecek. Bilim ve teknoloji ve inovasyon merkezi. Gençlerimizin çocuklarımızın gelip burada bilimsel çalışmalar yapacakları akademisyenlerin kendilerine yol gösterecekleri önemli bir merkez haline geliyor. Dünya ile yarışabilmenin yolu bu teknolojileri takip etmek, ayak uydurmak ve onlardan ileri geçmek. Geçmişte çeliğe en iyi suyu veren bizim ecdadımızdı" ifadelerini kullandı.