03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:20:53 | Güncelleme: 12:36:06
AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Karacadağ bölgesindeki ters lale üreticileri, Hollanda'nın alım yapmaması, Türkiye'de ise ürünlerini satacakları pazar bulamadıkları için destek istiyor
1
1|17
Bölgede sadece Karacadağ'da az sayıda üretici tarafından yetiştirilen ters laleler, bahar aylarının gelmesiyle çiçek açtı.
2
2|17
Pazar bulamayan üreticiler ise yetkililerden yardım bekliyor. Bölgenin endemik bitkileri arasında yer alan ters lale için pazar bulunması halinde bir çok kişiye istihdam alanı sağlanabileceği belirtiliyor.
3
3|17
Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Siverek Doğal Çiçek Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Kıran, daha önce bölgeye özgü olması nedeniyle doğal olarak yetişen ters lalelerin ıslahını yaptıklarını belirterek, üç türün üretimini yaptıklarını söyledi.
4
4|17
Bölgenin zenginlikleri arasında yer alan lale türlerinin istihdam oluşturacak potansiyele sahip olduğunu belirten Kıran, şu açıklamalarda bulundu:
5
5|17
Daha önce Hollanda alıyordu son dönemlerde Hollanda almayınca üreticiler ciddi manada sıkıntı yaşıyor. Pazar bulamıyorlar, ciddi manada bir pazar sıkıntısı var.
HABERİN DEVAMI
6
6|17
Tabi bu sıkıntılar olunca iş birazda süs ve peyzaj anlamında Türkiye'deki belediyelere düşüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun kültürel festivalini yapıyor.
7
7|17
Nisan aylarında İstanbul'un her tarafı lalelerle süsleniyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bize destek vermesi gerekiyor.
8
8|17
Tabi sadece İstanbul ile kalmamalı bu ki çevre illerin özellikle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin buradaki üreticilere destek sunması ve ürün alması gerekiyor.
9
9|17
Ciddi sıkıntılar yaşamaya başlayan üreticilere her türlü destek sunulmalı.
10
10|17
Ters lale türlerinin ilaç ve kozmetik ürünleri alanında da kullanıldığını söyleyen Sedat Kıran, sözlerine şöyle devam etti:
HABERİN DEVAMI
11
11|17
Hollanda'ya süs bitkisi olarak gidiyor, soğanda kimyasal bileşik bir madde bulunuyor. Bizim ve Harran Üniversitesinin yaptığı araştırmalar sonucu soğanda kimyasal bir madde buluyor ve bu kimyasal madde ilaç sanayinde kullanılıyor.
12
12|17
Hatta Amerika'da da bizim elimize ulaşan bir veriye göre kanser türündeki hastalıkların ilaç üretiminde, ilacın ham maddesi olarak kullanıldığı yönünde bilgiler edindik ki Hollanda'dan da bu lale türünü en fazla alan İsrail şirketleridir.
13
13|17
Yani süs bitkisi dışında ilaç sanayinde, kozmetik alanda ham madde olarak kullanılıyor. Biz bu konuda bir şey yapamıyoruz ancak buradaki üreticiler buradaki üretimin sürdürülebilmesi için bu lalenin türünün kaybolmaması için çevre il ve ilçelerin buradaki üreticilere sahip çıkması gerekiyor.
14
14|17
Ters lale üreticisi Hamza Ağan belediyelerin üreticilere destek vermesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:
15
15|17
Bize destek versinler, artık ürünlerimizi satamıyoruz. Üreticiler olarak mağdur duruma düşüyoruz, belediyeler tüm ürünleri tek yerden alacaklarına en azından bir kısmını bizden alabilirler.
HABERİN DEVAMI
16
16|17
Biz Karacadağ bölgesine özgü ürünlerin yok olmaması için çabalıyoruz. Ricamız yetkililerin bu konuda bize destek vermesidir.
17
17|17
Bölgedeki son kalan 35 ters lale üreticisi destek bulamamaları halinde üretim yapılmayacağını ve türün yol olabileceğini belirtti.