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İŞ-YAŞAM

Ters lale üreticileri destek bekliyor

03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:20:53 AA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Karacadağ bölgesindeki ters lale üreticileri, Hollanda'nın alım yapmaması, Türkiye'de ise ürünlerini satacakları pazar bulamadıkları için destek istiyor

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    Bölgede sadece Karacadağ'da az sayıda üretici tarafından yetiştirilen ters laleler, bahar aylarının gelmesiyle çiçek açtı. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 17 dakika önce
    ORMANDAN ALIP MSOKUYOR SONRA ISLAH ETTIK DIYORSUNUZ.BEN ARTIK ALMAYACAGIM BIRAKIN DOGADA KALSIN
  • Misafir 7 saat önce
    pis kokan lale avrupada köstebegin çok oldugu yerlere dikilir soganının pis kokusu köstebegi ve zararlı böcekleri kaçırır
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