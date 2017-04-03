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Yani süs bitkisi dışında ilaç sanayinde, kozmetik alanda ham madde olarak kullanılıyor. Biz bu konuda bir şey yapamıyoruz ancak buradaki üreticiler buradaki üretimin sürdürülebilmesi için bu lalenin türünün kaybolmaması için çevre il ve ilçelerin buradaki üreticilere sahip çıkması gerekiyor.