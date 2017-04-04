Rus buğday fiyatlarında Türk etkisi

Rus buğdayında ihraç fiyatlarının, Türkiye ve Mısır'dan talebin zayıflaması üzerine düştüğü, bu harekette rublenin dolar karşısında güçlenmesinin de etkili olduğu bildiriliyor.

Rus danışmanlık şirketi IKAR dün yayımladığı bir notta, yüzde 12.5 protein içerikli Rus buğdayının FOB Karadeniz fiyatlarının bir hafta önceki fiyattan 2 dolar düşüşle, geçen hafta sonunda ton başına 187 dolar olduğunu açıkladı.

Reuters'ın haberine göre işlemciler, Rus buğdayının en büyük alıcısı olan Mısır'ın yeni ithalat kurallarını yürürlüğe koyduğu Ocak ayından beri Rusya'dan yedi tahıl kargosunu geri çevirdiğini söylediler.

Rusya Tarım Bakanı Yardımcısı Dzhambulat Khatuov dün yaptığı açıklamada, 2016/2017 pazarlama yılı için Rus tahıl ihracatına ilişkin tahminlerin düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlık verilerine göre 2016/2017 tahminleri 37 milyon ton iken, gerçekleşmenin geçen yılın ihracatı olan 33.9 milyon tonda kalması bekleniyor.

Türkiye Mart ayının ortasından beri Rusya'dan buğday, mısır ve ayçiçeği ithalatını durdurmuş bulunuyor.

Türk hükümeti bu ithalata herhangi bir yasaklama getirmediğini, ancak Rusya'ya bazı ürünleri satamayan ihracatçının bu ülkeden de bazı ürünleri ithal etmek istemediğini söylüyor.

Rusya 2015 Kasım ayında Suriye'de bir Rus askeri uçağının Türkiye üzerinde düşürülmesinden sonra Türkiye'den taze sebze meyve ithalatını durdurmuştu.

Rus Tarım Bakanı Alexander Thachev dün yaptığı açıklamada, ülkesinin ihracat pazarlarını genişletmek, aynı zamanda bazı ürünlerde kendine yeter duruma gelmek istediğini söyledi.

Analistler, Rus buğday ve ayçiçeğinin önde gelen alıcılarından olan Türkiye'ye satışın durmasının, Rusya'nın bu ürünlerdeki ihracatına darbe vuracağını söylediler.