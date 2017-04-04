İŞ-YAŞAM
Dünyanın en değerli havayolu şirketleri
04 Nisan 2017 Salı, 12:10:52 | Güncelleme: 13:17:52
Brand Finance, 2017'nin en değerli havayolu şirketlerini sıraladı. İşte o liste...
-
1
-
2
2
|
50
49 Scandinavian Airlines
Ülke: İsveç
-
3
3
|
50
48 Jetstar
Ülke: Avustralya
-
4
-
5
-
6
6
|
50
45 Aeromexico
Ülke: Meksika
-
7
7
|
50
44 Virgin Australia
Ülke: Avustralya
-
8
8
|
50
43 China Airlines
Ülke: Tayvan
-
9
9
|
50
42 Juneyao Airlines
Ülke: Çin
-
10
10
|
50
41 Garuda Indonesia
Ülke: Endonezya
-
11
11
|
50
40 Asiana Airlines
Ülke: Güney Kore
-
12
12
|
50
39 Saudia
Ülke: Suudi Arabistan
-
13
13
|
50
38 Virgin Atlantic
Ülke: Birleşik Krallık
-
14
-
15
15
|
50
36 Eva Airways
Ülke: Tayvan
-
16
-
17
17
|
50
34 Air New Zealand
Ülke: Yeni Zelanda
-
18
18
|
50
33 Westjet Airlines
Ülke: Kanada
-
19
19
|
50
32 Spirit Airlines
Ülke: ABD
-
20
20
|
50
31 Norwegian Air
Ülke: Norveç
-
21
21
|
50
30 Shenzhen Airlines
Ülke: Çin
-
22
-
23
23
|
50
28 Thai Airways
Ülke: Tayland
-
24
24
|
50
27 Cathay Pacific
Ülke: Çin
-
25
-
26
26
|
50
25 Korean Air
Ülke: Güney Kore
-
27
27
|
50
24 Air France
Ülke: Fransa
-
28
28
|
50
23 Etihad Airways
Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri
-
29
29
|
50
22 Singapore Airlines
Ülke: Singapur
-
30
-
31
31
|
50
20 Hainan Airlines
Ülke: Çin
-
32
32
|
50
19 Easyjet
Ülke: Birleşik Krallık
-
33
33
|
50
18 Jetblue Airways
Ülke: ABD
-
34
34
|
50
17 Alaska Airlines
Ülke: ABD
-
35
35
|
50
16 Türk Hava Yolları
Ülke: Türkiye
* Türk Hava Yolları, bir önceki yıla göre 5 basamak düşerek 16. sıraya geriledi.
-
36
36
|
50
15 Air Canada
Ülke: Kanada
-
37
37
|
50
14 Japan Airlines
Ülke: Japonya
-
38
38
|
50
13 Qantas
Ülke: Avustralya
-
39
39
|
50
12 Qatar Airways
Ülke: Katar
-
40
40
|
50
11 Lufthansa
Ülke: Almanya
-
41
-
42
42
|
50
9 British Airways
Ülke: Birleşik Krallık
-
43
-
44
44
|
50
7 China Eastern Airlines
Ülke: Çin
-
45
45
|
50
6 China Southern Airlines
Ülke: Çin
-
46
-
47
47
|
50
4 Emirates Airlines
Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri
-
48
-
49
-
50
50
|
50
1 American Airlines
Ülke: ABD