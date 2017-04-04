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Dünyanın en değerli havayolu şirketleri

04 Nisan 2017 Salı, 12:10:52

Brand Finance, 2017'nin en değerli havayolu şirketlerini sıraladı. İşte o liste...

  • 1 Dünyanın en değerli havayolu şirketleri
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    50 Avianca

    Ülke: Panama

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YORUMLAR 11
  • Misafir 2 saat önce
    thy sahip olduğu uçak adetine göre en az kazananlardan
  • Misafir 3 saat önce
    Hizmet olarak THY 1 numara ama ekonomik değer olarak yorum yok
  • Misafir 3 saat önce
    Thy bir numara gerisi yalan.
  • Misafir 3 saat önce
    Türkiye ve THY nin önüne geçmek için her yolu deniyorlar. 3. hava limanı THY yi ilk 5 e sokacak İnşaallah
  • Misafir 3 saat önce
    THY bir numara!!! tıpkı kredi derecelenedirme kruuluşları gibi at yalanı izi kalsın.
  • Misafir 4 saat önce
    THY ve Emiratesi tek geçerim
  • Misafir 5 saat önce
    SİZ ONLARA BAKMAYIN 1 NOMARA THY DIR
  • Misafir 6 saat önce
    THY TEK GEÇERİM
  • Misafir 6 saat önce
    3. havaalanı zorlarına gitmiş olmalı. Biz biliyoruz THY'nin mükemmeliyetini.
  • Misafir 6 saat önce
    Türkiye 5.olmalı gerçek yeri
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