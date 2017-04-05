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05 NİSAN 2017
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Naci Ağbal
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Maliye Bakanı Naci Ağbal: Türk otomobil piyasası sürekli gelişiyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul'da Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) düzenlediği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:56:29 Güncelleme: 12:59:17

Maliye Bakanı Naci Ağbal, analistlerin karamsar tahminlerini sürdürdüğü ve yılın ilk üç ayında yüzde 7,4 daralan otomotiv pazarında gelişmeleri masaya yatırdı.

Ağbal,  "2010-2016 dönenimde otomotiv pazarı iki kat büyüme gösterdi" dedi.

Ağbal, "Ekonomik büyüme yukarı çıkarken otomobil satışları artmıştır. Türk otomobil satışları piyasası sürekli gelişiyor" şeklinde konuştu.

ANALİSTLER ENDİŞELİ

Diğer taraftan analistler, artık piyasaya kur farkını tamamen yansıtan sıfır ithal araçlar girdiğini, üretimlerinde yüksek ithal girdi kullanıldığı için yerli üretim araçlarda da kur etkisinin asıl şimdi yansımaya başlayacağını belirtiyor.

Sektör Nisan ayı dahil izleyen aylarda kur zammıyla birlikte düşüş bekliyor.

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