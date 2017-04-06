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Beyaz yakalılar taşınıyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:35:39 AA

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi’nin yürüttüğü, İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği "Mahallem İstanbul Projesi"ne göre, yüksek eğitime sahip beyaz yakalılar semtlerini değiştiriyor

  • 1 Beyaz yakalılar taşınıyor
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    Yüksek eğitimli beyaz yakalılar son zamanlarda Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Şişli, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz ve Beyoğlu gibi ilçeler yerine son yıllarda Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Maltepe, Esenyurt, Başakşehir, Sancaktepe ve Çekmeköy'ü tercih etmeye başladı.

  • 2 Beyaz yakalılar taşınıyor
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    İstanbul’da nüfusu giderek artan mahallelerin başında Beylikdüzü’nden Adnan Kahveci ve Yakuplu, Küçükçekmece’den Atakent, Başakşehir’den Kayabaşı, Başakşehir Merkez ve Bahçeşehir 1. Kısım, Sancaktepe’den Fatih ve Abdurrahmangazi, Esenyurt’tan Yeşilkent ve Tuzla’dan Aydınlı mahalleleri geliyor.

  • 3 Beyaz yakalılar taşınıyor
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    Küçükçekmece Atakent mahallesinde son bir yıldaki nüfus artışı 7 bin kişi olarak gerçekleşti. Atakent, 2016 yılında 88 bin 956 nüfusuyla yıllardır İstanbul’un en kalabalık mahallesi olan Bahçelievler Zafer Mahallesi'ni geçerek İstanbul'un en kalabalık mahallesi oldu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Tamamen palavra bir çalışma. Ana arterler olan Kadıköy, Fatih, Üsküdar gibi semtleri bırakıp izole edilmiş semtte yaşamaya kim sıcak bakar. inşaat sektörünün elindeki arz fazlası daireleri satma yönteminden başka bir şey değildir.
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