Beyaz yakalılar taşınıyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:35:39 | Güncelleme: 11:49:55
AA
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi’nin yürüttüğü, İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği "Mahallem İstanbul Projesi"ne göre, yüksek eğitime sahip beyaz yakalılar semtlerini değiştiriyor
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Yüksek eğitimli beyaz yakalılar son zamanlarda Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Şişli, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz ve Beyoğlu gibi ilçeler yerine son yıllarda Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Maltepe, Esenyurt, Başakşehir, Sancaktepe ve Çekmeköy'ü tercih etmeye başladı.
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İstanbul’da nüfusu giderek artan mahallelerin başında Beylikdüzü’nden Adnan Kahveci ve Yakuplu, Küçükçekmece’den Atakent, Başakşehir’den Kayabaşı, Başakşehir Merkez ve Bahçeşehir 1. Kısım, Sancaktepe’den Fatih ve Abdurrahmangazi, Esenyurt’tan Yeşilkent ve Tuzla’dan Aydınlı mahalleleri geliyor.
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Küçükçekmece Atakent mahallesinde son bir yıldaki nüfus artışı 7 bin kişi olarak gerçekleşti. Atakent, 2016 yılında 88 bin 956 nüfusuyla yıllardır İstanbul’un en kalabalık mahallesi olan Bahçelievler Zafer Mahallesi'ni geçerek İstanbul'un en kalabalık mahallesi oldu.
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İstanbul’da nüfus azalışının en yüksek düzeyde olduğu mahalleler ise Kadıköy’den Dumlupınar, Bostancı ve Merdivenköy, Bağcılar’dan Evren, Esenler’den Oruçreis, Üsküdar’dan Kuleli ve Altunizade, Bahçelievler’den Siyavuşpaşa olarak sıralandı.
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Son 5 yılın verileri incelendiğinde, yüksek lisans ve doktora mezunu olan yüksek eğitimli nüfusun en fazla arttığı ilçeler Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Maltepe, Esenyurt, Başakşehir, Sancaktepe ve Çekmeköy oldu.
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Yüksek eğitimli nüfusu kaybetmeye başlayan ilçelerin başında ise Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Şişli, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz ve Beyoğlu geliyor.
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Yüksek eğitime sahip beyaz yakalıların, yoğunlukta olduğu Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Şişli, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz ve Beyoğlu gibi ilçeler yerine son yıllarda Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Maltepe, Esenyurt, Başakşehir, Sancaktepe ve Çekmeköy’ü tercih ettiği gözleniyor.
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Mahalleler açısından incelendiğinde ise Maltepe’den Zümrütevler, Cevizli, Başıbüyük, Küçükçekmece’den Atakent, Beylikdüzü’den Adnan Kahveci, Başakşehir’den Başakşehir Merkez, Sancaktepe’den Emek ve Ümraniye’den Tatlısu yüksek eğitimli nüfusun tercihinin yoğunlaştığı mahalleler oldu.
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Yüksek eğitimli nüfusunu kaybetmeye başlayan mahallelerin başında ise Kadıköy’den Erenköy, Göztepe, Suadiye, Fenerbahçe, Şişli’den Fulya ve Teşvikiye, Beşiktaş’tan Etiler, Konaklar, Ulus, Bakırköy’den Ataköy 2-5-6. Kısım ve Yeşilköy, Üsküdar’dan Altunizade geliyor.
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Projeyi yürüten İÜ İktisat Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, İstanbul’da mahalle ölçeğinde geniş bir veri tabanı ve harita tabanlı bir bilgi edinme sistemi kurgulamaya başladıklarını, sisteme yakın zamanda online ve mobil ortamda tüm kullanıcıların erişebileceğini söyledi.
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Şeker, Nüfus hareketliliğine genel olarak bakıldığında, İstanbul’da merkezden çevre ilçe ve mahallelere doğru bir genişleme ve hareketlilik olduğuna işaret etti.