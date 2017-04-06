Beyaz yakalılar taşınıyor

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Küçükçekmece Atakent mahallesinde son bir yıldaki nüfus artışı 7 bin kişi olarak gerçekleşti. Atakent, 2016 yılında 88 bin 956 nüfusuyla yıllardır İstanbul’un en kalabalık mahallesi olan Bahçelievler Zafer Mahallesi'ni geçerek İstanbul'un en kalabalık mahallesi oldu.