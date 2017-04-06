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Tire-Belevi yolu, İZBAN, Marmaray-İzmir, Bakan Arslan
İŞ-YAŞAM

Bakan Arslan: Marmaray'dan 6 set İzmir'e getirilecek

Tire-Belevi yolunun temel atma törenine katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ÇED sürecinin bittiğini ifade etti. Arslan, Marmaray'dan 6 setin İzmir'e getirileceğini dile getirdi

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:26:13 Güncelleme: 15:29:52 AA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tire-Belevi yolunun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Tire ilçesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İzmir körfez geçişinin ÇED sürecinin bittiğini ifade eden Aslan, bu sene içerisinde ihalesinin yapılıp, temelinin atılacağını söyledi. Bakan Arslan, temeli atılan yolun 20,5 kilometre uzunluğunda olduğunu, 7 metrelik genişliğin 24 metreye çıkarılacağını, iki gidiş, iki geliş bölünmüş yol olacağını anlatarak, maliyetinin 73,5 milyon lira olduğunu, Tire- Belevi arasındaki yolun da Tire'ye yakışır şekilde bölünmüş yol olacağını kaydetti.

2011 yılında hizmete giren İZBAN'ın 185 kilometreye çıkarılacağını belirten Arslan, günde 275 bin yolcu taşınan, bugüne kadar 423 milyon kişiyi taşımış İZBAN'ın artık yetmediğini, 73 setle günde 10 dakikalık aralıkla 229 seferi bulunduğunu söyledi.



Arslan, sefer aralıklarını 6 dakikaya düşürecek, günde 360 sefer yapılacak hizmeti yerine getirmek için Marmaray'ın tren setlerinden 6 seti mayıs ayında buraya getireceklerini aktardı.

Bakan Arslan, konuşmasının ardından yüklenici firma ile pazarlık yaparak, 2019'da bitecek yolun Tire'nin kurtuluş günü olan 4 Eylül 2018'de tamamlanması istedi.

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