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Çilek üreticileri yeni sezon için hazırlıklara başladı

07 Nisan 2017 Cuma, 10:12:08 AA

Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Dikenli Köyünde geçim kaynağı olan çilek tarlalarında üreticiler yeni sezon için hazırlıklara başladılar

  • 1 Çilek üreticileri yeni sezon için hazırlıklara başladı
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    Önceki senelerde deneme amaçlı olarak üretilmeye başlanan albion cinsi çilek bin 30 rakımlı köyün şartlarına uyum göstermiş ve üretim yapmak isteyen çiftçinin bu çilek cinsi üretimde tercih sebebi olmuştu.

  • 2 Çilek üreticileri yeni sezon için hazırlıklara başladı
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    Çilek tarlalarında yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren çilek üreticisi Dikenli Köyü sakinlerinden Sadık Gümüş, önceki senelerde başladıkları çilek üretiminden memnun olduklarını, bu sene ise geçen seneden daha verimli ve kaliteli üretim sezonu geçirebilmek için tarlalarda temizlik çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

  • 3 Çilek üreticileri yeni sezon için hazırlıklara başladı
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    Ürettikleri çileğin yüksek ve yoğun aroması nedeniyle son derece tercih sebebi olduğunu belirten Sadık Gümüş, şu açıklamalarda bulundu:

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