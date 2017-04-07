Çilek üreticileri yeni sezon için hazırlıklara başladı
07 Nisan 2017 Cuma, 10:12:08 | Güncelleme: 10:59:18
AA
Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Dikenli Köyünde geçim kaynağı olan çilek tarlalarında üreticiler yeni sezon için hazırlıklara başladılar
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Önceki senelerde deneme amaçlı olarak üretilmeye başlanan albion cinsi çilek bin 30 rakımlı köyün şartlarına uyum göstermiş ve üretim yapmak isteyen çiftçinin bu çilek cinsi üretimde tercih sebebi olmuştu.
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Çilek tarlalarında yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren çilek üreticisi Dikenli Köyü sakinlerinden Sadık Gümüş, önceki senelerde başladıkları çilek üretiminden memnun olduklarını, bu sene ise geçen seneden daha verimli ve kaliteli üretim sezonu geçirebilmek için tarlalarda temizlik çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.
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Ürettikleri çileğin yüksek ve yoğun aroması nedeniyle son derece tercih sebebi olduğunu belirten Sadık Gümüş, şu açıklamalarda bulundu:
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Bugün itibariyle çilek tarlalarımızda yeni sezon için bakım yapmak üzere çalışmalara başladık. Geçen sezondan kalan kurumuş ve çürümüş olan fidelerin bakımı ile birlikte temizlik çalışmalarını yapıyoruz.
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Temizlik, budama ve bakım çalışmalarının ardından yeni sezonda daha kaliteli ve yüksek verimli çilek üretimi için hazırladığımız tarlalarımızda üretime geçeceğiz.
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Çileklerimizi tercih eden vatandaşımıza daha kaliteli çilek sunabilmek için her sene artırdığımız kalitemizi bu sene daha da yüksek kalitede üretim yaparak sunmayı hedefliyoruz.
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Üretime başladığımız günden bu yana ürettiğimiz çilekleri tadan vatandaşlarımız kalitemizi gördüler, biliyorlar ve ona göre tercihlerini bu yönde yapıyorlar.
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Dikenli çileğini tadan vatandaşlar, birçok bölgede yetişen çileği tattıklarını ancak Dikenli çileğinin lezzeti ve aromasının farklı olduğunu söylüyorlar.
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Ürettiğimiz çilekleri tüketicilerimiz organik ve katkısız olduğu için tercih ediyorlar. Bu sene de üretimimizi daha çok kaliteli yapmayı ve tercih eden vatandaşlarımıza daha kaliteli ürün sunmak gayretindeyiz.
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Dikenli çileğinin adını Türkiye'ye duyurmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini anlatan İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Tatlısu ise, şöyle konuştu:
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Dikenli köyünde üretimi yapılan çileklerimiz aromatik olarak tercih edilenler arasında yerini alıyor. Üretime başladığımız ilk yılda ciromuz kendi masrafını kurtarırken bugün bir ailenin rahat bir şekilde geçimini sağlayabilecek seviyeye gelmiştir. Üretimde bu seneki hedefimiz kalite seviyesi ve verimi yüksek çilek üreterek uygun fiyatla vatandaşa sunarakciromuzu daha da yükseltmek. Üretim yapmaya yönelik vatandaşlarımızdan talepler geliyor.
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Çalışmalarımız üretim alanlarının artırılmasına yönelik sürüyor. Dikenli çileğine tüketici tarafından daha uzun süre ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürekli sürdürüyoruz ve çilek üretimi yaptığımız alanlarda sera çalışmaları ile örtü altına almaya çalışıyoruz. Bu yönde örnek çalışmalarımız var.
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Dikenli çileğini vatandaş açık alandaki üretimden daha önce yiyebilecek ve son güz döneminde ise Aralık sonuna kadar Dikenli çileğine marketlerde ve pazarda ulaşabilecekler. Bu çalışmalarımız neticesinde inşallah emeğimizin karşılığını alacağımızı ümit ediyorum.