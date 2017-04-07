TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı Ömer Koç'un oldu

TÜPRAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin 29 Mart'ta gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısından sonra, Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Ömer Koç'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Yıldırım Ali Koç'un getirildiği belirtildi.



Şirketin yönetim kurulu yürütme komitesinin 6 üyeden oluştuğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yürütme komitesinin kendi üyeleri arasından bir başkan belirlemesine ve üyeliklerine Mustafa Rahmi Koç, Semahat Sevim Arsel, Mehmet Ömer Koç, Yıldırım Ali Koç, Temel Kamil Atay, Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine, denetimden sorumlu komitenin 2 üyeden oluşmasına ve başkanlığına Kutsan Çelebican'ın, üyeliğine Osman Mete Altan'ın getirilmesine, risk yönetim komitesinin 2 üyeden oluşmasına ve başkanlığına Gökçe Bayındır'ın, üyeliğine Temel Kamil Atay'ın getirilmesine, kurumsal yönetim komitesinin 3 üyeden oluşmasına ve başkanlığına Kutsan Çelebican'ın, üyeliklerine Yağız Eyüboğlu'nun ve Doğan Korkmaz'ın getirilmesine karar verilmiştir."

ÖMER KOÇ KİMDİR?



Columbia College’dan (ABD) 1985 yılında BA derecesiyle mezun olmuştur. Bir sene Kofisa Trading’de çalışmıştır. Columbia Business School’dan MBA derecesi almıştır (1989). Ramerica Intl. Inc.’de çalıştıktan sonra, 1990 yılında Koç Topluluğu’na katılarak, Gazal A.Ş.’de Müdürlük, Koç Holding’de Finansman Koordinatörlüğü, Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2004 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmuş, Mayıs 2008’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir. Şubat 2016’dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Geyre Vakfı Başkanlığı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

2006 yılında Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi olan M. Ömer Koç, 2008 yılından bu yana Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.