İŞ-YAŞAM
10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
toshiba vestel
İŞ-YAŞAM

Toshiba'nın TV işini Vestel alabilir

Toshiba'nın TV işine Vestel'in talip olduğunun Japon medyasında yer almasının ardından Vestel tarafından arka arkaya çok önemli açıklamalar geldi

09 Nisan 2017 Pazar, 15:37:45 Güncelleme: 10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:12:13 HABERTURK.COM

Japonya'da ilk renkli televizyonu yapan firma olan teknoloji devi Toshiba, TV işini satmak istiyor. Japon medyası Toshiba'nın TV işi ile ilgilenen gruplardan biri olarak Türk firması Vestel'i gösterirken, diğer potansiyel alıcıların Çinli şirketler olduğunu iddia etti. Vestel halihazırda Türkiye'de Toshiba lisansı altında televizyon üretimi ve satışı yapıyor.

Nikkei Asian Review'un Toshiba'ya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bazı yabancı alıcılar satışa ilgi gösteriyor. Potansiyel alıcılar arasında Türk firması Vestel'in yanı sıra bazı Çinli firmalar da bulunuyor.

Haberturk.com'un gündeme taşıdığı konunun ardından Vestel cephesinden birbiri ardına açıklamalar geldi ve görüşmeler doğrulandı. Haberin yayılması ve gelen açıklamaların ardından Vestel Elektronik (VESTL) ve Vestel Beyaz Eşya (VESBE) hisseleri, borsa endeksinin de yükseldiği günde endeksin üzerinde performans sergiledi.

VESTEL'DEN ÜÇ AÇIKLAMA

Öte yandan bu sabah Reuters'a bilgi veren bir Vestel yetkilisi, konunun görüşme aşamasında olduğunu doğruladı.

Hemen ardından Vestel'den yapılan yazılı açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: 

"9 Nisan 2017 tarihinde, Tokyo kaynaklı Nikkei Asian Review’un web sitesinde yayınlanan Toshiba TV biriminin satışıyla ilgili haberde, Vestel’in de adı geçmekte olup konuyla ilgili haber Türk medyasında da yer bulmuştur.

Vestel olarak, şirketimizin konuyu değerlendirme aşamasında olduğunu ve büyüme stratejilerimiz doğrultusunda görüşmelerde bulunduğumuzu açıklamak isteriz.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da, konuyla ilgili olarak; “Geçtiğimiz aylarda Toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladığımızı ve Manisa Vestel City’de ürettiğimiz Toshiba markalı TV’lerin Avrupa pazarında satış, pazarlama ve tedarik zinciri gibi faaliyetlerinden sorumlu olduğumuzu sizlere duyurmuştuk. Vestel olarak büyüme stratejilerimiz doğrultusunda fırsatları gözlemleyip değerlendirmeye devam ediyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu. 

Son olarak KAP'a yapılan açıklamada ise şirketin global markaları lisanslama ve/veya satın alma yoluyla uluslararası pazarlardaki konumunu daha da sağlamlaştırma ve markalı satışlarını arttırma stratejisi kapsamında, Toshiba Corporation'ın TV biriminin (Toshiba Visual Solutions Corporation) satın alınması konusunda görüşmelere başlandığı belirtildi.

Açıklamada bu aşamada nihai görüşmelere geçilip geçilmeyeceği henüz belirsizlik taşıdığından, kamuya açıklama yapılmasının taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşme akdedilinceye kadar ertelendiği belirtildi.

"BİRKAÇ YÜZ MİLYON DOLAR"

Son zamanlarda zor günler geçiren Toshiba, kayıplarını azaltabilmek için bazı iş kollarını satıyor. Toshiba'nın finansal sıkıntılarının, nükleer güç birimi Westinghouse'un iflas erteleme başvurusunda bulunmasının ardından daha da derinleşebileceği belirtiliyor.

Gazetenin haberine göre Toshiba'nın TV biriminin satışı ile ilgili konuşulan rakam 'birkaç yüz milyon dolar'. Alıcıların da yakın bir zamanda teklif vermesi bekleniyor.



Toshiba, 2015 yılında karşı karşıya kaldığı muhasebe skandalının ardından iş yapış şekillerini tekrar yapılandırma kararı almıştı. Şirket Japonya içinde televizyon geliştirme ve satışlarına odaklanırken, yurtdışındaki operasyonlarını lisanslı işlere çevirmişti.

TOSHİBA'NIN ÜRÜNLERİNİ VESTEL ÜRETİYOR

Vestel'in halihazırda Toshiba ile imzalanmış bir lisans anlaşması bulunuyor. Eylül 2016'da imzalanan anlaşma uyarınca Vestel Toshiba markası lisansı altında televizyon üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımını yapacak. İmzalanan marka lisans anlaşması ile Toshiba markalı televizyonların Avrupa'daki pazar payının orta vadede yüzde 5'in üzerine çıkarılması ve Vestel'in Avrupa televizyon pazarındaki rekabet gücünün ve markalı satışlarının artırılması hedefleniyor.

Toshiba, 2016 Mart ayında beyaz eşya birimini Çinli ev aletleri üreticisi Midea'ya 90 milyon dolara satmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 25
  • Misafir 49 dakika önce
    okadar pahali satarsa batar tabi
  • Misafir 1 saat önce
    Ülkemizdeki müşteri memnuniyeti, sorun çözme, teknik servis anlayışıyla hangi markayı olsak boş
  • Misafir 1 saat önce
    Koca Toshiba'nın düştüğü hallere bak arkadaş
  • Misafir 1 saat önce
    Toshiba gibi bir markayı fırsatını buldun mu alacaksın hacı, bu dünyada ancak böyle ayakta kalırsın
  • Misafir 1 saat önce
    Vestel kadar kötü bır fırma mi var? Gurula yerli diyolar. Boyle yerli olacaksa olmasin gitsin. Toshiba attan inip esseğe bineceğe benzer.
  • Misafir 1 saat önce
    Türk şirketlerinin böyle atılımlar yapması büyük umut verici bir şey. Dünya her halükarda Türkiye'yi konuşur. Böyle reklamı nerede bulacaksın.
  • Misafir 1 saat önce
    Vestel Toshiba'nın kalitesini de Vestel seviyesine indirirse yalan olur bu iş
  • Misafir 1 saat önce
    Vay be, Vestel'e bak
  • Misafir 1 saat önce
    Toshiba ne olursa olsun, teknolojik altyapısı güçlü bir şirket. Batsa da çıksa da o teknolojinin Türkiye'de Vestel gibi dinamik bir şirkette olması çok önemli
  • Misafir 2 saat önce
    Bravo. İçimizdeki hainlere inat.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rusya'dan tahıl sevkiyatı hakkında açıklama
İŞ-YAŞAM

Rusya'dan tahıl sevkiyatı hakkında açıklama
Bangkok'un metrolarını Türkiye üretecek
İŞ-YAŞAM

Bangkok metrosuna Türk imzası!
İtalya uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması getirmeyecek
İŞ-YAŞAM

İtalya'dan 'uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması' ...
Rusya, Türkiye'ye yasakları kaldırmıyor
İŞ-YAŞAM

Rusya'dan çok kritik Türk domatesi açıklaması!
Gözler kritik FED toplantısında!
İŞ-YAŞAM

FED toplantısı bu akşam!
Norveç Varlık Fonu milyarlık balık tuttu
İŞ-YAŞAM

Norveçli'den 112 milyon dolar!
Kredi kartı borcu takipte olanların sayısı düşüyor
İŞ-YAŞAM

TBB RİSK MERKEZİ AÇIKLADI
EGM Başkanı Kişmir: 2,5-3 milyon kişi sistemde kalmış olur
İŞ-YAŞAM

KATILIMI ZORUNLU PEKİ KAZANCI NASIL?
Toshiba'nın TV işini Vestel alabilir
İŞ-YAŞAM

VESTEL'DEN DENGELERİ DEĞİŞTERECEK SATIN ALMA ATAĞI
Moody's Türkiye'nin tahmini büyüme rakamını açıkladı
İŞ-YAŞAM

MOODY'S'DEN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÇARPICI REVİZYON
Başbakan Yıldırım esnafa ve tüketiciye müjdeli haberi verdi
İŞ-YAŞAM

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN İKİ MÜJDELİ HABER
Liseli öğrenciden büyük buluş "Tıbbi Mantar"
İŞ-YAŞAM

FABRİKA ATIK SUYUNDAN YAPTIĞINA İNANAMAYACAKSINIZ!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme