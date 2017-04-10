Japonya'da ilk renkli televizyonu yapan firma olan teknoloji devi Toshiba, TV işini satmak istiyor. Japon medyası Toshiba'nın TV işi ile ilgilenen gruplardan biri olarak Türk firması Vestel'i gösterirken, diğer potansiyel alıcıların Çinli şirketler olduğunu iddia etti. Vestel halihazırda Türkiye'de Toshiba lisansı altında televizyon üretimi ve satışı yapıyor.

Nikkei Asian Review'un Toshiba'ya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bazı yabancı alıcılar satışa ilgi gösteriyor. Potansiyel alıcılar arasında Türk firması Vestel'in yanı sıra bazı Çinli firmalar da bulunuyor.



Haberturk.com'un gündeme taşıdığı konunun ardından Vestel cephesinden birbiri ardına açıklamalar geldi ve görüşmeler doğrulandı. Haberin yayılması ve gelen açıklamaların ardından Vestel Elektronik (VESTL) ve Vestel Beyaz Eşya (VESBE) hisseleri, borsa endeksinin de yükseldiği günde endeksin üzerinde performans sergiledi.

VESTEL'DEN ÜÇ AÇIKLAMA

Öte yandan bu sabah Reuters'a bilgi veren bir Vestel yetkilisi, konunun görüşme aşamasında olduğunu doğruladı.

Hemen ardından Vestel'den yapılan yazılı açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

"9 Nisan 2017 tarihinde, Tokyo kaynaklı Nikkei Asian Review’un web sitesinde yayınlanan Toshiba TV biriminin satışıyla ilgili haberde, Vestel’in de adı geçmekte olup konuyla ilgili haber Türk medyasında da yer bulmuştur.

Vestel olarak, şirketimizin konuyu değerlendirme aşamasında olduğunu ve büyüme stratejilerimiz doğrultusunda görüşmelerde bulunduğumuzu açıklamak isteriz.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da, konuyla ilgili olarak; “Geçtiğimiz aylarda Toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladığımızı ve Manisa Vestel City’de ürettiğimiz Toshiba markalı TV’lerin Avrupa pazarında satış, pazarlama ve tedarik zinciri gibi faaliyetlerinden sorumlu olduğumuzu sizlere duyurmuştuk. Vestel olarak büyüme stratejilerimiz doğrultusunda fırsatları gözlemleyip değerlendirmeye devam ediyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Son olarak KAP'a yapılan açıklamada ise şirketin global markaları lisanslama ve/veya satın alma yoluyla uluslararası pazarlardaki konumunu daha da sağlamlaştırma ve markalı satışlarını arttırma stratejisi kapsamında, Toshiba Corporation'ın TV biriminin (Toshiba Visual Solutions Corporation) satın alınması konusunda görüşmelere başlandığı belirtildi.

Açıklamada bu aşamada nihai görüşmelere geçilip geçilmeyeceği henüz belirsizlik taşıdığından, kamuya açıklama yapılmasının taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşme akdedilinceye kadar ertelendiği belirtildi.

"BİRKAÇ YÜZ MİLYON DOLAR"

Son zamanlarda zor günler geçiren Toshiba, kayıplarını azaltabilmek için bazı iş kollarını satıyor. Toshiba'nın finansal sıkıntılarının, nükleer güç birimi Westinghouse'un iflas erteleme başvurusunda bulunmasının ardından daha da derinleşebileceği belirtiliyor.

Gazetenin haberine göre Toshiba'nın TV biriminin satışı ile ilgili konuşulan rakam 'birkaç yüz milyon dolar'. Alıcıların da yakın bir zamanda teklif vermesi bekleniyor.





Toshiba, 2015 yılında karşı karşıya kaldığı muhasebe skandalının ardından iş yapış şekillerini tekrar yapılandırma kararı almıştı. Şirket Japonya içinde televizyon geliştirme ve satışlarına odaklanırken, yurtdışındaki operasyonlarını lisanslı işlere çevirmişti.

TOSHİBA'NIN ÜRÜNLERİNİ VESTEL ÜRETİYOR

Vestel'in halihazırda Toshiba ile imzalanmış bir lisans anlaşması bulunuyor. Eylül 2016'da imzalanan anlaşma uyarınca Vestel Toshiba markası lisansı altında televizyon üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımını yapacak. İmzalanan marka lisans anlaşması ile Toshiba markalı televizyonların Avrupa'daki pazar payının orta vadede yüzde 5'in üzerine çıkarılması ve Vestel'in Avrupa televizyon pazarındaki rekabet gücünün ve markalı satışlarının artırılması hedefleniyor.

Toshiba, 2016 Mart ayında beyaz eşya birimini Çinli ev aletleri üreticisi Midea'ya 90 milyon dolara satmıştı.