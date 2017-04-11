TESK Genel Başkanı Palandöken: Akaryakıt zammı her şeyin fiyatını etkiliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıta yapılan zammın birçok ürünün fiyatını etkilediğini belirterek, "Çiftçinin mahsulünden tutun esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar her şeyin fiyatı artıyor." ifadesini kullandı.



Palandöken yazılı açıklamasında, akaryakıt zamlarının ve vergi borçlarına getirilecek yapılandırmanın piyasaya etkisini değerlendirdi.



Bir hafta içerisinde benzine 22, motorine ise 8 kuruş zam yapıldığını anımsatan Palandöken, "Akaryakıta yapılan zam tüm ürünlere yansıyor. Çiftçinin mahsulünden tutun esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar her şeyin fiyatı artıyor. Petrol fiyatlarına zam yaparken acele edilmemeli, çok iyi düşünülmeli. Özellikle enflasyonun yükseldiği bu dönemde, akaryakıta yapılan zamlar, enflasyonu da körüklüyor." ifadelerini kullandı.



Palandöken, vergi borçlarına getirilecek yeniden yapılandırma imkanının, esnafa nefes aldıracağını belirterek, "Gerek beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimlerinin süresinin uzatılması gerek borçların yeniden yapılandırılması, ekonomiyi önemli ölçüde canlandıracak ve 2017 yılının büyüme hızını artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

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