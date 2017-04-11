Bedminster Capital Propak Ambalaj'daki hisselerini satıyor

Bedminster Capital, aralarında Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Hırvatistan ve Arnavutluk gibi ülkelerin de olduğu Güneydoğu Avrupa ile özel olarak ilgileniyor. Şirketin, geçtiğimiz günlerde çoğunluk hissesi gıda devi Bunge Gıda'ya satılan ana Gıda'da da payı bulunuyor. Ana Gıda, Komili ve Kırlangıç gibi markaların üreticisi konumunda bulunuyor. Bedminster Capital, 2008 yılında Ana Gıda'nın yüzde 39 hissesini alarak şirkete ortak olmuştu.

Propak ambalaj ise 32 bin metrekare alanda üretim yapan önemli bir ambalaj firması. Gıda ve gıda dışı sektörlere yönelik çeşitli esnek ambalaj çözümleri sunan şirkette 280 kişi çalışıyor. Üretimin yüzde 60'ı 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Kaynaklar Propak'ın satış sürecinde aralarında Avrupalı Constantia Flexibles'ın da olduğu dört alıcı grubun ilgilendiğini ve satışın yakın zamanda tamamlanmasının beklendiğini kaydetti. Propak konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İKİ AY İÇİNDE BİTER

Konuya yakın bir kaynak "Bedminster Capital Propak Ambalaj'daki yüzde 80 hissesinin satışı için yetki verdi. İki ay içinde işlemin bitmesi beklenebilir. Aralarında Constantia'nın da olduğu dört farklı grup satışla ilgileniyor" dedi.

Bir başka kaynak da satış için özel girişim sermayesi şirketi Bedminster'in yetki verdiğini belirterek "İlgilenenlerden biri Etapak firması" dedi. Etapak Özgörkey Holding bünyesinde bulunuyor.

Son yıllarda satın alma ve birleşme işlemlerinde azalan iştaha karşın, sektör yetkilileri artan iç tüketim ve büyüyen perakende sektörünün etkisiyle ambalaj sektöründe yabancı ilgisinin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtiyor.