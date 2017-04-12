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icra borcu, adalet bakanlığı
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İcra borçları kredi kartına taksitle ödenebilecek

Adalet Bakanlığı, icra dosyalarına kredi kartı ile tek çekim ve taksitli olarak ödeme kolaylığı getirdi. Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyenler, 'vatandas.uyap.gov.tr' adresine girerek e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza ile girip işlemi yapabiliyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 09:16:27 Güncelleme: 09:19:41 İHA

Adalet Bakanlığı'nın 27 Mayıs 2016'dan itibaren hayata geçirdiği uygulama icra borcu olanlara büyük kolaylık getiriyor. Uygulamanın detayları 'vatandas.uyap.gov.tr'de kamuoyu ile paylaşılıyor. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"E-imza veya mobil imza ile giriş yaptığınızda gerekli adımları inceleyerek kredi kartı ile ödeme işlemini yapabilirsiniz. Eğer dosyanızda herhangi bir haciz bulunmuyorsa ve icra müdürlüğüne değil alacaklıya ödeme yapılmış ise yüzde 2,27; ödeme,icra emrini tebliğ aldıysanız ve icra takibi hakkınızda kesinleşmiş ancak herhangi bir taşınır-taşınmaz malınızda ya da banka hesabınızda haciz yok ise yüzde 4,55; eğer herhangi bir taşınır-taşınmaz malda ya da banka hesabınızda haciz var ancak taşınır-taşınmaz mal satışı henüz yapılmamış ise yüzde 9,10; satış işlemi gerçekleştikten sonra ise yüzde 11,38 oranında icra dosyasına ödediğiniz tutar üzerinden hesaplanacak tahsil harcı icra müdürlüğünce alınır"

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ödeme yapmak istediğiniz icra dosyası ile ilgili güncel dosya hesabını her halükârda alacaklı vekili ya da icra dairesinden temin etmeniz gerekir. Bu bakımdan kuruluşumuz aracılığı ile yaptığınız ödemeler icra dosyasının kapandığı garantisini vermemektedir. BDDK tarafından Turk Elektronik Para A.Ş.'ye 6493 sayılı kanun çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmiştir".

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