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Türk milyarderler bu şehirlerde doğdu!

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:28:35 HABERTURK.COM

Forbes'un zenginler listesinde yer alan Türk milyarderler hangi illerde doğdu? İşte Türk milyarderlerin memleketleri...

  • 1 Türk milyarderler bu şehirlerde doğdu!
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    İSTANBUL

  • 2 Türk milyarderler bu şehirlerde doğdu!
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    MURAT ÜLKER

    Serveti: 3.7 milyar dolar

    Servet kaynağı: Yıldız Holding

    Doğum Yeri: İstanbul

  • 3 Türk milyarderler bu şehirlerde doğdu!
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    ALİ ÜLKER

    Serveti: 700 milyon dolar

    Servet kaynağı: Yıldız Holding

    Doğum Yeri: İstanbul

  • 4 Türk milyarderler bu şehirlerde doğdu!
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    AHMET ÖZOKUR

    Serveti: 600 milyon dolar

    Servet kaynağı: Yıldız Holding

    Doğum Yeri: İstanbul

  • 5 Türk milyarderler bu şehirlerde doğdu!
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    SİNAN TARA

    Serveti: 1.2 milyar dolar

    Servet kaynağı: Enka İnşaat

    Doğum Yeri: İstanbul

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