İŞ-YAŞAM
Türk milyarderler bu şehirlerde doğdu!
12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:28:35 | Güncelleme: 13 Nisan 2017 Perşembe, 12:22:35
HABERTURK.COM
Forbes'un zenginler listesinde yer alan Türk milyarderler hangi illerde doğdu? İşte Türk milyarderlerin memleketleri...
-
1
-
2
2
|
131
MURAT ÜLKER
Serveti: 3.7 milyar dolar
Servet kaynağı: Yıldız Holding
Doğum Yeri: İstanbul
-
3
3
|
131
ALİ ÜLKER
Serveti: 700 milyon dolar
Servet kaynağı: Yıldız Holding
Doğum Yeri: İstanbul
-
4
4
|
131
AHMET ÖZOKUR
Serveti: 600 milyon dolar
Servet kaynağı: Yıldız Holding
Doğum Yeri: İstanbul
-
5
5
|
131
SİNAN TARA
Serveti: 1.2 milyar dolar
Servet kaynağı: Enka İnşaat
Doğum Yeri: İstanbul
-
6
6
|
131
ALİ KOÇ
Serveti: 700 milyon dolar
Servet kaynağı: Koç Holding
Doğum Yeri: İstanbul
-
7
7
|
131
BÜLENT ECZACIBAŞI
Serveti: 1.5 milyar dolar
Servet kaynağı: Eczacıbaşı Holding
Doğum Yeri: İstanbul
-
8
8
|
131
FARUK ECZACIBAŞI
Serveti: 1.5 milyar dolar
Servet kaynağı: Eczacıbaşı Holding
Doğum Yeri: İstanbul
-
9
9
|
131
AHMET NAZİF ZORLU
Serveti: 1.3 milyar dolar
Servet kaynağı: Zorlu Holding
Doğum Yeri: Denizli
-
10
10
|
131
FATMA TUBA YAZICI
Serveti: 1 milyar dolar
Servet kaynağı: Diler Holding
Doğum Yeri: İstanbul
-
11
11
|
131
HAMDİ AKIN
Serveti: 1 milyar dolar
Servet kaynağı: Akfen Holding
Doğum Yeri: İstanbul
-
12
12
|
131
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ
Serveti: 1 milyar dolar
Servet kaynağı: BİM
Doğum Yeri: İstanbul
-
13
13
|
131
AHMET AFİF TOPBAŞ
Serveti: 600 milyon dolar
Servet kaynağı: BİM
Doğum Yeri: İstanbul
-
14
14
|
131
ÜNAL AYSAL
Serveti: 900 milyon dolar
Servet kaynağı: Unit Investment
Doğum Yeri: İstanbul
-
15
15
|
131
HASAN ÇOLAKOĞLU
Serveti: 800 milyon dolar
Servet kaynağı: Çolakoğlu Metalurji
Doğum Yeri: İstanbul
-
16
16
|
131
CEMİL KAZANCI
Serveti: 550 milyon dolar
Servet kaynağı: Kazancı Holding
Doğum Yeri: İstanbul
-
17
17
|
131
NEZİH BARUT
Serveti: 750 milyon dolar
Servet kaynağı: Abdi İbrahim İlaç
Doğum Yeri: İstanbul
-
18
18
|
131
NESRİN ESİRTGEN
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: Abdi İbrahim İlaç
Doğum Yeri: İstanbul
-
19
19
|
131
İZAK ŞENBAHAR
Serveti: 650 milyon dolar
Servet kaynağı: Alexico Group
Doğum Yeri: İstanbul
-
20
20
|
131
İPEK KIRAÇ
Serveti: 625 milyon dolar
Servet kaynağı: Koç Holding
Doğum Yeri: İstanbul
-
21
21
|
131
SEVDA GÜLÇELİK
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: Enka İnşaat
Doğum Yeri: İstanbul
-
22
22
|
131
AYŞE VERDA GÜLÇELİK
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: Enka İnşaat
Doğum Yeri: İstanbul
-
23
23
|
131
ALİ GÜLÇELİK
Serveti: 350 milyon dolar
Servet kaynağı: Enka İnşaat
Doğum Yeri: İstanbul
-
24
24
|
131
BİLGİ GÜLÇELİK
Serveti: 300 milyon dolar
Servet kaynağı: Enka İnşaat
Doğum Yeri: İstanbul
-
25
25
|
131
BETÜL ÜLKER
Serveti: 320 milyon dolar
Servet kaynağı: Yıldız Holding
Doğum Yeri: İstanbul
-
26
26
|
131
AHSEN ÖZOKUR
Serveti: 380 milyon dolar
Servet kaynağı: Yıldız Holding
Doğum Yeri: İstanbul
-
27
27
|
131
MEHMET AVNİ KİĞILI
Serveti: 500 milyon dolar
Servet kaynağı: Hayat Holding
Doğum Yeri: İstanbul
-
28
28
|
131
TOMRİS TAŞKENT
Serveti: 500 milyon dolar
Servet kaynağı: STFA
Doğum Yeri: İstanbul
-
29
29
|
131
BAYRAM YUSUF ASLAN
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: İçdaş
Doğum Yeri: İstanbul
-
30
30
|
131
NECATİ ASLAN
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: İçdaş
Doğum Yeri: İstanbul
-
31
31
|
131
AYŞE NÜKHET ÖZMEN
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: Borusan Holding
Doğum Yeri: İstanbul
-
32
32
|
131
ALİ AHMET KOCABIYIK
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: Borusan Holding
Doğum Yeri: İstanbul
-
33
33
|
131
FATMA ZEYNEP HAMEDİ
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: Borusan Holding
Doğum Yeri: İstanbul
-
34
-
35
35
|
131
SEMAHAT SEVİM ARSEL
Serveti: 2.4 milyar dolar
Servet kaynağı: Koç Holding
Doğum Yeri: Ankara
-
36
36
|
131
MUSTAFA RAHMİ KOÇ
Serveti: 2.2 milyar dolar
Servet kaynağı: Koç Holding
Doğum Yeri: Ankara
-
37
37
|
131
SUNA KIRAÇ
Serveti: 2 milyar dolar
Servet kaynağı: Koç Holding
Doğum Yeri: Ankara
-
38
38
|
131
ÖMER KOÇ
Serveti: 750 milyon dolar
Servet kaynağı: Koç Holding
Doğum Yeri: Ankara
-
39
39
|
131
FERİT ŞAHENK
Serveti: 2.1 milyar dolar
Servet kaynağı: Doğuş Holding
Doğum Yeri: Ankara
-
40
40
|
131
DENİZ ŞAHENK
Serveti: 1 milyar dolar
Servet kaynağı: Doğuş Holding
Doğum Yeri: Ankara
-
41
41
|
131
FİLİZ ŞAHENK
Serveti: 1.9 milyar dolar
Servet kaynağı: Doğuş Holding
Doğum Yeri: Ankara
-
42
42
|
131
SEZAİ BACAKSIZ
Serveti: 1.6 milyar dolar
Servet kaynağı: Limak Holding
Doğum Yeri: Ankara
-
43
43
|
131
MURAT VARGI
Serveti: 1 milyar dolar
Servet kaynağı: MV Holding
Doğum Yeri: Ankara
-
44
44
|
131
KORHAN KURDOĞLU
Serveti: 500 milyon dolar
Servet kaynağı: Ata Holding
Doğum Yeri: Ankara
-
45
45
|
131
KAĞAN GÜRSEL
Serveti: 475 milyon dolar
Servet kaynağı: Kiska İnşaat
Doğum Yeri: Ankara
-
46
46
|
131
MURAT DEDEMAN
Serveti: 450 milyon dolar
Servet kaynağı: Dedeman Holding
Doğum Yeri: Ankara
-
47
-
48
48
|
131
ALİ İSMAİL SABANCI
Serveti: 650 milyon dolar
Servet kaynağı: Esas Holding
Doğum Yeri: Adana
-
49
49
|
131
EMİNE SABANCI KAMIŞLI
Serveti: 650 milyon dolar
Servet kaynağı: Esas Holding
Doğum Yeri: Adana
-
50
50
|
131
SUZAN SABANCI DİNÇER
Serveti: 800 milyon dolar
Servet kaynağı: Sabancı Holding
Doğum Yeri: Adana
-
51
51
|
131
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
Serveti: 750 milyon dolar
Servet kaynağı: Sabancı Holding
Doğum Yeri: Adana
-
52
52
|
131
SERRA SABANCI
Serveti: 775 milyon dolar
Servet kaynağı: Sabancı Holding
Doğum Yeri: Adana
-
53
53
|
131
DİLEK SABANCI
Serveti: 600 milyon dolar
Servet kaynağı: Sabancı Holding
Doğum Yeri: Adana
-
54
54
|
131
ÇİĞDEM SABANCI BİLEN
Serveti: 700 milyon dolar
Servet kaynağı: Sabancı Holding
Doğum Yeri: Adana
-
55
55
|
131
SEVİL SABANCI
Serveti: 600 milyon dolar
Servet kaynağı: Sabancı Holding
Doğum Yeri: Adana
-
56
56
|
131
ÖMER SABANCI
Serveti: 650 milyon dolar
Servet kaynağı: Sabancı Holding
Doğum Yeri: Adana
-
57
57
|
131
DEMİR SABANCI
Serveti: 650 milyon dolar
Servet kaynağı: Sabancı Holding
Doğum Yeri: Adana
-
58
-
59
59
|
131
HÜSNÜ ÖZYEĞİN
Serveti: 3 milyar dolar
Servet kaynağı: Fiba Holding
Doğum Yeri: İzmir
-
60
60
|
131
OSMAN KİBAR
Serveti: 2 milyar dolar
Servet kaynağı: Samumed
Doğum Yeri: İzmir
-
61
61
|
131
BERNARD ARCAS
Serveti: 800 milyon dolar
Servet kaynağı: Arkas Holding
Doğum Yeri: İzmir
-
62
62
|
131
DIANE ARCAS
Serveti: 800 milyon dolar
Servet kaynağı: Arkas Holding
Doğum Yeri: İzmir
-
63
63
|
131
CLAIRE ARCAS
Serveti: 800 milyon dolar
Servet kaynağı: Arkas Holding
Doğum Yeri: İzmir
-
64
-
65
65
|
131
ŞEVKET SABANCI
Serveti: 900 milyon dolar
Servet kaynağı: Esas Holding
Doğum Yeri: Kayseri
-
66
66
|
131
EROL SABANCI
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: Sabancı Holding
Doğum Yeri: Kayseri
-
67
67
|
131
YALÇIN SABANCI
Serveti: 650 milyon dolar
Servet kaynağı: Yasa Holding
Doğum Yeri: Kayseri
-
68
68
|
131
MEHMET HATTAT
Serveti: 600 milyon dolar
Servet kaynağı: Hattat Holding
Doğum Yeri: Kayseri
-
69
69
|
131
TÜLAY AKSOY
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: Anadolu Endüstri Holding
Doğum Yeri: Kayseri
-
70
70
|
131
TUNCAY ÖZİLHAN
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: Anadolu Endüstri Holding
Doğum Yeri: Kayseri
-
71
71
|
131
NECATİ KURMEL
Serveti: 450 milyon dolar
Servet kaynağı: Saray Halı
Doğum Yeri: Kayseri
-
72
-
73
73
|
131
OLGUN ZORLU
Serveti: 875 milyon dolar
Servet kaynağı: Zorlu Holding
Doğum Yeri: Trabzon
-
74
74
|
131
ALİ AĞAOĞLU
Serveti: 1 milyar dolar
Servet kaynağı: Ağaoğlu İnşaat
Doğum Yeri: Trabzon
-
75
75
|
131
HÜSEYİN AVNİ AĞAOĞLU
Serveti: 550 milyon dolar
Servet kaynağı: Ağaoğlu İnşaat
Doğum Yeri: Trabzon
-
76
76
|
131
ERDAL AKSOY
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: Aksoy Holding
Doğum Yeri: Trabzon
-
77
77
|
131
YAŞAR KAPTAN ÇEBİ
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: Kaptan ŞTİ. Grubu
Doğum Yeri: Trabzon
-
78
-
79
79
|
131
ALİ METİN KAZANCI
Serveti: 750 milyon dolar
Servet kaynağı: Kazancı Holding
Doğum Yeri: Rize
-
80
80
|
131
MEHMET CENGİZ
Serveti: 500 milyon dolar
Servet kaynağı: Cengiz Holding
Doğum Yeri: Rize
-
81
81
|
131
AHMET CENGİZ
Serveti: 500 milyon dolar
Servet kaynağı: Cengiz Holding
Doğum Yeri: Rize
-
82
82
|
131
EKREM CENGİZ
Serveti: 500 milyon dolar
Servet kaynağı: Cengiz Holding
Doğum Yeri: Rize
-
83
83
|
131
ŞEREF CENGİZ
Serveti: 500 milyon dolar
Servet kaynağı: Cengiz Holding
Doğum Yeri: Rize
-
84
-
85
85
|
131
MEHMET NAZİF GÜNAL
Serveti: 1.6 milyar dolar
Servet kaynağı: MNG Holding
Doğum Yeri: Artvin
-
86
86
|
131
TURGAY CİNER
Serveti: 1.6 milyar dolar
Servet kaynağı: Park Holding
Doğum Yeri: Artvin
-
87
87
|
131
NURETTİN ÇARMIKLI
Serveti: 650 milyon dolar
Servet kaynağı: Nurol Holding
Doğum Yeri: Artvin
-
88
88
|
131
EROL ÇARMIKLI
Serveti: 650 milyon dolar
Servet kaynağı: Nurol Holding
Doğum Yeri: Artvin
-
89
-
90
90
|
131
ERMAN ILICAK
Serveti: 2.3 milyar dolar
Servet kaynağı: Rönesans Holding
Doğum Yeri: Malatya
-
91
91
|
131
MUSTAFA KÜÇÜK
Serveti: 1.9 milyar dolar
Servet kaynağı: LC Waikiki
Doğum Yeri: Malatya
-
92
92
|
131
AHMET ÇALIK
Serveti: 1.4 milyar dolar
Servet kaynağı: Çalık Holding
Doğum Yeri: Malatya
-
93
93
|
131
MEHMET ALİ AYDINLAR
Serveti: 1.2 milyar dolar
Servet kaynağı: Acıbadem Sağlık Grubu
Doğum Yeri: Malatya
-
94
-
95
95
|
131
MELİH ABDULHAYOĞLU
Serveti: 700 milyon dolar
Servet kaynağı: Comodo Group
Doğum Yeri: Hatay
-
96
96
|
131
FUAT TOSYALI
Serveti: 550 milyon dolar
Servet kaynağı: Tosyalı Holding
Doğum Yeri: Hatay
-
97
97
|
131
AYHAN TOSYALI
Serveti: 550 milyon dolar
Servet kaynağı: Tosyalı Holding
Doğum Yeri: Hatay
-
98
98
|
131
FATİH TOSYALI
Serveti: 550 milyon dolar
Servet kaynağı: Tosyalı Holding
Doğum Yeri: Hatay
-
99
99
|
131
ORHAN ÖZOKUR
Serveti: 350 milyon dolar
Servet kaynağı: Yıldız Holding
Doğum Yeri: Balıkesir
-
100
100
|
131
ŞARIK TARA
Serveti: 2.4 milyar dolar
Servet kaynağı: Enka İnşaat
Doğum Yeri: Üsküp
-
101
101
|
131
ŞEFİK YILMAZ DİZDAR
Serveti: 1.2 milyar dolar
Servet kaynağı: LC Waikiki
Doğum Yeri: Karabük
-
102
102
|
131
VAHAP KÜÇÜK
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: LC Waikiki
Doğum Yeri: Karabük
-
103
103
|
131
NİHAT ÖZDEMİR
Serveti: 1.6 milyar dolar
Servet kaynağı: Limak Holding
Doğum Yeri: Diyarbakır
-
104
104
|
131
HAMDİ ULUKAYA
Serveti: 1.7 milyar dolar
Servet kaynağı: Chobani Yoghurt
Doğum Yeri: Erzincan
-
105
105
|
131
SUAT GÜNSEL
Serveti: 1.7 milyar dolar
Servet kaynağı: Yakın Doğu Üniversitesi
Doğum Yeri: Kıbrıs, Lefkoşa
-
106
106
|
131
ZEKİ ZORLU
Serveti: 450 milyon dolar
Servet kaynağı: Zorlu Holding
Doğum Yeri: Denizli
-
107
107
|
131
MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN
Serveti: 1.1 milyar dolar
Servet kaynağı: HABAŞ
Doğum Yeri: Elazığ
-
108
108
|
131
AYDIN DOĞAN
Serveti: 800 milyon dolar
Servet kaynağı: Doğan Holding
Doğum Yeri: Gümüşhane
-
109
109
|
131
FATİH ÖZMEN
Serveti: 775 milyon dolar
Servet kaynağı: Sierra Nevada Corp.
Doğum Yeri: Kırşehir
-
110
110
|
131
EREN ÖZMEN
Serveti: 825 milyon dolar
Servet kaynağı: Sierra Nevada Corp.
Doğum Yeri: Kırşehir
-
111
111
|
131
MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI
Serveti: 650 milyon dolar
Servet kaynağı: Nurol Holding
Doğum Yeri: Ardahan
-
112
112
|
131
YÜKSEL YILDIRIM
Serveti: 625 milyon dolar
Servet kaynağı: Yıldırım Holding
Doğum Yeri: Sivas
-
113
113
|
131
ALİ RIZA YILDIRIM
Serveti: 625 milyon dolar
Servet kaynağı: Yıldırım Holding
Doğum Yeri: Sivas
-
114
114
|
131
EROL TABANCA
Serveti: 600 milyon dolar
Servet kaynağı: Polimeks İnşaat
Doğum Yeri: Eskişehir
-
115
115
|
131
VİLDAN GÜLÇELİK
Serveti: 600 milyon dolar
Servet kaynağı: Enka İnşaat
Doğum Yeri: Üsküp
-
116
116
|
131
KAMİL YAZICI
Serveti: 575 milyon dolar
Servet kaynağı: Yazıcılar Holding
Doğum Yeri: Nevşehir
-
117
117
|
131
AZİZ TORUN
Serveti: 550 milyon dolar
Servet kaynağı: Torunlar Gıda
Doğum Yeri: Erzincan
-
118
118
|
131
MEHMET TORUN
Serveti: 550 milyon dolar
Servet kaynağı: Torunlar Gıda
Doğum Yeri: Erzincan
-
119
119
|
131
ETHEM SANCAK
Serveti: 500 milyon dolar
Servet kaynağı: Es Mali Yatırım
Doğum Yeri: Siirt
-
120
120
|
131
ERHAN KURDOĞLU
Serveti: 500 milyon dolar
Servet kaynağı: Ata Holding
Doğum Yeri: Samsun
-
121
121
|
131
ERDOĞAN DEMİRÖREN
Serveti: 500 milyon dolar
Servet kaynağı: Demirören Grubu
Doğum Yeri: Bursa
-
122
122
|
131
İBRAHİM ÇEÇEN
Serveti: 500 milyon dolar
Servet kaynağı: IC Holding
Doğum Yeri: Ağrı
-
123
123
|
131
MEHMET EMİN KARAMEHMET
Serveti: 500 milyon dolar
Servet kaynağı: Çukurova Holding
Doğum Yeri: Mersin
-
124
124
|
131
MEHMET KUTMAN
Serveti: 500 milyon dolar
Servet kaynağı: Global Yatırım Holding
Doğum Yeri: Paris, Fransa
-
125
125
|
131
HAKKI YILDIZ
Serveti: 450 milyon dolar
Servet kaynağı: Yıldızlar Yatırım Holding
Doğum Yeri: Samsun
-
126
126
|
131
ERDEN TİMUR
Serveti: 450 milyon dolar
Servet kaynağı: Timur Gayrimenkul
Doğum Yeri: Mersin
-
127
127
|
131
EROL ÜÇER
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: Gama Holding
Doğum Yeri: Eskişehir
-
128
128
|
131
TACETTİN ASLAN
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: İçdaş
Doğum Yeri: Kastamonu
-
129
129
|
131
İNAN KIRAÇ
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: Kıraça Holding
Doğum Yeri: Eskişehir
-
130
130
|
131
CAFER MAHİROĞLU
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: Select
Doğum Yeri: Sivas
-
131
131
|
131
FİKRET ÖZTÜRK
Serveti: 400 milyon dolar
Servet kaynağı: Öztürk Yatırım
Doğum Yeri: Gaziantep