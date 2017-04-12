İŞ-YAŞAM
12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Kredi Garanti Fonu, KOBİ, KOSGEB, Naci Ağbal
İŞ-YAŞAM

KGF kapsamında esnafa dün itibarıyla 114 milyar lira kredi verildi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) düzenlediği "Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı"nın açılışında bir konuşma gerçekleştirdi. Ağbal, dün itibarıyla yaklaşık 157 bin firmaya yaklaşık 114 milyar lira kredi verdiklerini açıkladı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:52:44 Güncelleme: 16:54:20 AA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dün itibarıyla Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) 157 bin firmaya 114 milyar lira tutarında kredinin kullandırıldığını belirterek, "Dolayısıyla son haftalarda hızlanan KGF kullandırımı önümüzdeki aylara ilişkin de bizi son derece ümitlendiriyor. Bu rakamların hızlı bir şekilde hedef olan 250 milyar liraya doğru gideceğini rahatlıkla görüyorum." dedi.

Ağbal, Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) düzenlediği "Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, hükümet olarak 2016'nın ağustos ayından itibaren ekonomideki canlanmayı sağlayabilmek açısından arka arkaya önemli kararlar aldıklarını anımsattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Büyüme rakamları için neler söylediler?
İŞ-YAŞAM

Bakanlar 2016 büyüme rakamlarını değerlendirdi
Naci Ağbal: KDV beyannamesinin verilme süresi uzatıldı
İŞ-YAŞAM

Bakan Ağbal açıkladı! O süreler uzatıldı
Naci Ağbal: KDV Kanununu baştan sona yeniden dizayn edeceğiz
İŞ-YAŞAM

KDV kanunu baştan sona değişiyor!
Emeklilere ödemeler başladı
İŞ-YAŞAM

Beklenen ödemeler başladı!
Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan flaş KDV açıklaması!
İŞ-YAŞAM

Maliye Bakanı Ağbal'dan flaş KDV açıklaması!
KOSGEB faizsiz kredi sonuçları açıklandı
İŞ-YAŞAM

Ve beklenen sonuçlar açıklandı!
Uçağa binmeden önce bilmeniz gerekenler
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'DE DE OLUYOR! EĞER UÇAKTAN İNDİRİLMEK İSTEMİYORSANIZ...
"EBRD'nin Türk tarımına desteği 1 milyar avroyu geçti"
İŞ-YAŞAM

TARIMA 1 MİLYAR EUROLUK DESTEK
Geçen yıl 29,3 milyar liralık birleşme ve devralma gerçekleşti
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN BİRLEŞME VE DEVRALMA RAPORU AÇIKLANDI
United Airlines'ın rakiplerinden sosyal medyada önemli paylaşımlar
İŞ-YAŞAM

DİĞER HAVAYOLLARININ İNTİKAMI ACI OLDU
Yumurta kabuklarını işleyerek geçimini sağlıyor
İŞ-YAŞAM

50 KURUŞA ALIYOR 200 LİRAYA SATIYOR
KGF kapsamında esnafa dün itibarıyla 114 milyar lira kredi verildi
İŞ-YAŞAM

157 BİN ESNAF SEVİNDİ, KREDİLER ÖDENDİ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme