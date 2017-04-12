KGF kapsamında esnafa dün itibarıyla 114 milyar lira kredi verildi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dün itibarıyla Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) 157 bin firmaya 114 milyar lira tutarında kredinin kullandırıldığını belirterek, "Dolayısıyla son haftalarda hızlanan KGF kullandırımı önümüzdeki aylara ilişkin de bizi son derece ümitlendiriyor. Bu rakamların hızlı bir şekilde hedef olan 250 milyar liraya doğru gideceğini rahatlıkla görüyorum." dedi.



Ağbal, Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) düzenlediği "Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, hükümet olarak 2016'nın ağustos ayından itibaren ekonomideki canlanmayı sağlayabilmek açısından arka arkaya önemli kararlar aldıklarını anımsattı.

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