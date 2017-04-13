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13 NİSAN 2017
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tavan fiyat uygulaması
İŞ-YAŞAM

Trafik sigortasında "tavan fiyat" uygulaması

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, bugünden itibaren uygulamaya girecek zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasına ilişkin, daha önce kredi kartıyla 3-4 taksit olarak alınan poliçe bedellerinin "tek çekim" olarak alınması için sigorta şirketlerinin kendi aralarında anlaştığı yönünde yoğun şikayet aldıklarını belirterek, "Trafik sigorta şirketlerini eski usul olduğu gibi taksit yapmaya davet ediyoruz." dedi.

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:40:44 Güncelleme: 11:42:22 AA

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgesi"ne göre, zorunlu trafik sigortalarına ilişkin bazı kararlar alındığını anımsattı.

Daha önceki serbest tarife döneminde yüksek oranda çıkan trafik sigorta primlerinde tavan fiyat uygulaması getirilmesiyle bu mağduriyetin ortadan kalktığını ancak tüketicilerin başka bir mağduriyetle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Küçük, "Fiyatların ucuzlaması, bir tavan fiyat getirilmesini olumlu karşılıyoruz ancak tüketicilerimizden yoğun bir şekilde bize ulaşan bir şikayet söz konusu. Tüketicilerimiz, daha önce trafik sigortası bedelini kredi kartıyla 3 veya 4 taksitte ödeyebilirken, şu an sigorta şirketlerinin kendi aralarında zımni bir anlaşma yaparak tek çekime döndüklerini öğrendik. Yani burada şirketlerin sigorta bedelinin tamamını tek çekimde almaları söz konusu. Bu da tüketicilerin ödeme gücü açısından mağduriyetler ortaya çıkarmaktadır." diye konuştu.

Bir taraftan fiyatların ucuzlayıp tavan fiyat uygulamasına geçilirken, diğer taraftan şirketlerin "tek çekim" uygulamasının farklı bir mağduriyet oluşturacağını dile getiren Küçük, "Çünkü herkesin aile bütçesi veya kredi kartı ödemesi müsait olmayabilir. Trafik sigorta şirketlerini eski usul olduğu gibi taksit yapmaya davet ediyoruz. Sonuçta kredi kartı garanti alışverişidir. Kendilerini bu yönteme dönmeyi tavsiye ediyoruz. Tüketicilere avantaj sağlayalım derken şu an mağdur etmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Küçük, konunun tamamen sigorta şirketlerinin inisiyatifinde olduğunu ve şirketlerin kar marjının düştüğü anlayışıyla böyle bir yönteme gittiklerini, dünden itibaren de yoğun şekilde şikayet aldıklarını aktararak, şirketlerin bu konuda duyarlılık göstermelerini beklediklerini söyledi.

Özel bir sigorta acentesi işletmecisi Saliha Kalfa da daha önce kredi kartına taksitle tahsil edilebilen trafik sigortası poliçe bedellerini, şirketlerin kendi aralarında yaptıkları anlaşmayla "tek çekim" olarak uygulamaya başladıklarını belirtti.

Kalfa, bazı şirketlerin yine tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle zorunlu trafik sigortası kapsamına giren "aracın kurtarılması, çekilmesi ve muhafazası" gibi yol yardımı hizmetlerini de kaldırdıklarını sözlerine ekledi.

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