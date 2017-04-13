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Kavara, "somun" kelimesinden yola çıktıklarını anlatarak, "Bu coğrafyada yapılan köftelerin tamamı somun arasında servis ediliyor. Somun da zaten Türkçe bir kelime. Dolayısıyla 'Somunarası' oradan doğdu. Sloganımızı da da 'Bir Balkan Köftecisi' yaptık. İlk şubemizi 2014 yılında Karşıyaka'da açtık." dedi.