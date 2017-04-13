Nino Kavara, 14 şehirdeki 22 şubede hizmet veriyor
13 Nisan 2017 Perşembe, 13:55:06 | Güncelleme: 14:02:52
AA
Bosna Hersek'te savaşın sürdüğü 1994 yılında sığınmacı olarak Türkiye'ye giden Boşnak iş adamı Nino Kavara, bugün 14 şehirdeki 22 şubede hizmet veren bir restoran zincirinin sahibi
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Çocuk yaşta, ailesi ile birlikte ana vatanını terk ederek Türkiye'ye yerleşen Kavara, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen girişimciliği ve cesaretiyle adını Türkiye'nin başarılı girişimcileri arasına yazdırdı.
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Kavara, savaş döneminde babasının Capljina yakınlarındaki Gabela toplama kampında esir tutulduğunu belirterek, babasının kamptan çıkabilmesi için Hırvatistan ve Sırbistan dışında bir ülkeye gitmeleri gerektiğini söyledi.
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Üçüncü bir ülkeden ailesinin hayatını garanti edecek bir yazıya ihtiyaç duyduklarını aktaran Kavara, tesadüf sonucu Türkiye'de yaşayan uzak akrabalarına ulaştıklarını ve o akrabalarının gönderdiği yazıyla babasını kamptan çıkardıklarını ifade etti.
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"Şanslı ailelerden biriydik." diyen Kavara, kendilerine 24 saat için Hırvatistan üzerinden üçüncü bir ülkeye çıkış izni verildiğini belirterek, Hırvatistan, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaştıklarını anlattı.
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Kavara, bir süre Silivri'de kaldıktan sonra İzmir'e taşındıklarını aktararak, "Yaşım o zamanlarda 14. Babam, annem ve kız kardeşimle birlikte İzmir'e yerleştik. Orada da başka bir akrabamız bize yardımcı oldu." dedi.
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O yıllarda basketbol oynamaya başladığını anlatan Kavara, annesi ve babasının da çeşitli işlerde çalıştığını dile getirdi. Anne ve babasının 1999 yılında Karşıyaka'da, bir bakıma bugünkü zincirin de temeli olacak ilk restoranı açtıklarını söyleyen Kavara, "her gün ızgara" anlamına gelen "Everyday Grill" adını verdikleri bu mekanda da Balkan mutfağını müşterilere sunduklarını belirtti.
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Bu restoranın yaklaşık 3 yıl açık kaldığını ve oldukça başarılı olduğunu anlatan Kavara, "Bir yenilik yapmıştık. Oradaki standart köftecilerin haricinde bir yöresel konsept oluşturmuştuk." dedi.
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Kavara, babası vefat ettikten sonra basketbolu bırakmak zorunda kaldığını ve annesiyle restoran işine devam etme kararı aldığını belirterek, yaşadıkları bazı olumsuz ticari deneyimlerin ardından "öze dönerek" bugünkü markayı oluşturduklarını anlattı.
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Gastronomi sektöründeki 15 yıllık tecrübelerini kullanarak bir marka yaratmak istediklerini dile getiren Kavara, öncelikle yabancı değil, Türkçe bir isim kullanma kararı aldıklarını, ancak kullanacakları ismin iki ülke kültüründen de izler taşımasını istediklerini aktardı.
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Kavara, "somun" kelimesinden yola çıktıklarını anlatarak, "Bu coğrafyada yapılan köftelerin tamamı somun arasında servis ediliyor. Somun da zaten Türkçe bir kelime. Dolayısıyla 'Somunarası' oradan doğdu. Sloganımızı da da 'Bir Balkan Köftecisi' yaptık. İlk şubemizi 2014 yılında Karşıyaka'da açtık." dedi.
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Yakaladıkları başarının ardından franchising sistemine geçtiklerini söyleyen Kavara, ikinci ve üçüncü şubelerini de İzmir'de açtıktan sonra bugün 14 şehirde 22 şubeye ulaştıklarını söyledi.