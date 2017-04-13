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Nino Kavara, 14 şehirdeki 22 şubede hizmet veriyor

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:55:06 AA

Bosna Hersek'te savaşın sürdüğü 1994 yılında sığınmacı olarak Türkiye'ye giden Boşnak iş adamı Nino Kavara, bugün 14 şehirdeki 22 şubede hizmet veren bir restoran zincirinin sahibi

  • 1 Nino Kavara, 14 şehirdeki 22 şubede hizmet veriyor
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    Çocuk yaşta, ailesi ile birlikte ana vatanını terk ederek Türkiye'ye yerleşen Kavara, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen girişimciliği ve cesaretiyle adını Türkiye'nin başarılı girişimcileri arasına yazdırdı.

  • 2 Nino Kavara, 14 şehirdeki 22 şubede hizmet veriyor
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    Kavara, savaş döneminde babasının Capljina yakınlarındaki Gabela toplama kampında esir tutulduğunu belirterek, babasının kamptan çıkabilmesi için Hırvatistan ve Sırbistan dışında bir ülkeye gitmeleri gerektiğini söyledi.

  • 3 Nino Kavara, 14 şehirdeki 22 şubede hizmet veriyor
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    Üçüncü bir ülkeden ailesinin hayatını garanti edecek bir yazıya ihtiyaç duyduklarını aktaran Kavara, tesadüf sonucu Türkiye'de yaşayan uzak akrabalarına ulaştıklarını ve o akrabalarının gönderdiği yazıyla babasını kamptan çıkardıklarını ifade etti.

  • 4 Nino Kavara, 14 şehirdeki 22 şubede hizmet veriyor
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    "Şanslı ailelerden biriydik." diyen Kavara, kendilerine 24 saat için Hırvatistan üzerinden üçüncü bir ülkeye çıkış izni verildiğini belirterek, Hırvatistan, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaştıklarını anlattı.

  • 5 Nino Kavara, 14 şehirdeki 22 şubede hizmet veriyor
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    Kavara, bir süre Silivri'de kaldıktan sonra İzmir'e taşındıklarını aktararak, "Yaşım o zamanlarda 14. Babam, annem ve kız kardeşimle birlikte İzmir'e yerleştik. Orada da başka bir akrabamız bize yardımcı oldu." dedi.

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