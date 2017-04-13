KOBİ'lere ne kadar kredi verildi?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, NTV'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

KOBİ'lere kredi desteğinde son durum hakkında bilgi veren Özlü, "Hükümet 11 milyar liraya yakın bir paket hazırlamıştı. Ciroya göre bir tasnif yapmıştık. 10 Mart'ta ilk kredi verildi. Bugüne kadar 196 bin 149 KOBİ kredi desteği aldı, tutar 4 milyar 875 milyon TL sağlandı.

Bugün akşam saatine kadar kredi desteği alanların 200 bini, miktarın 5 milyar TL'yi aşmasını bekliyoruz. Biz kredi geri ödemesinde de rahatlık sağlıyoruz. Bir yıl sonra anaparayı üçer aylık eşit taksitlerle iki yıl içinde öde diyoruz. Verdiğimiz krediler KOBİ'lerin işleri büyütmesine katkı sağlayacak" dedi.

"AMACIMIZ YERLİ MARKA OLUŞTURMAK"

Bakan Özlü yerli otomobil projesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Biz aslında otomobil üretiyoruz. Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 75'i yurtdışına ihraç ediliyor. Biz özel sektörün önde olduğu bir modeli benimsedik. 2019'u hedefliyoruz. İlk modeli taksi olarak hedefliyoruz. Londra'da gördüğümüz taksiler gibi. Elektrikli olmasını arzu ediyoruz. Bataryada şu anda ulaşabildiğimiz range 300 kilometre. Dünyada trend elektrikli otomobilden yana. Temel sorun şu anda batarya. Bunların küçültülmesi , hatta bir cep telefonu büyüklüğüne kadar inmesi bekleniyor. Amacımız ticari ağırlıklı model. Biz bir marka yapmaya çalışacağız, otomobil yapmaktan ziyade. Bir otomobili üretip piyasaya sunmak için 1 milyar lira harcanıyorsa, marka olmak için en az beş katı harcamak gerekiyor. Babayiğitler var, görüşüyoruz."

"ANTARKTİKA'DAKİ ÜS İÇİN ORTAKLIK TEKLİFİ VAR"

Antarktika'ya bilim üssü çalışması için Özlü, "İTÜ ağırlıklı bir kadro oluştu. Diğer üniversitelerden de var. 9 kişilik bir heyeti 26 Şubat'ta Antarktika'ya gönderdik. İstediğimiz şu hangi bölgeye yerleşelim. Bunu çalışıyorlar, incelemelerde bulundular. Antarktika anlaşmasını Meclis'ten geçirdik. Bize bir fizibilite etüdü oluşturuluyor. Biz orada sürekli kalmak istiyoruz. Şili bize beraber çalışalım önerisinde bulunuyor. Ortaklık konusunda çalışacağız. Cazip teklif olursa başlangıçta ortaklık şeklinde orada olmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TÜRKİYE İÇİN İNOVASYON"

Bakan Özlü, referandum süreciyle ilgili şunları kaydetti: "Biz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi formalize ettik. Keşke muhalefet de önerileri sunsaydı. Keşke iki anayasayı Meclis'ten geçirip millete sunsaydık. Biz teklif ettik, buna da hayır dediler. Milletimiz evet-hayır yerine başkanlık sistemine ya da parlamenter sisteme evet deseydi. Hangisi uygun olursa onu seçecektik. Bu değişiklik Türkiye için bir inovasyondur. Bir yenileşmedir. Yenilenme olmadan büyüme olmaz. Yeni sistem sanayicimizin önünü görmesine imkan tanıyacak. Hızlı karar alma noktası teknoloji geliştirmede ve bilgi üretmede hızlı kararların alınmasına katkı yapacak."

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